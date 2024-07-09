"Бійтеся змін, але змінюйте!": 46-річна Монро похвалилася успіхами на шляху до нового фаху
Блогерка Монро на власному прикладі демонструє, що навчатися та змінюватися ніколи не пізно.
Рік тому вона стала студенткою Київського інституту психології і ось тепер повідомила, що "блискуче здала" залік та пішла на канікули.
Успіхами у навчанні, подяками та думками з приводу змін Монро поділилася в соцмережах та показала себе рік тому під час подачі документів.
"Це фото було зроблено під час подачі документів в КІСПП (Київський Інститут Сучасної Психології та Психотерапії) майже рік тому. 10 хвилин тому я блискуче здала останній залік і з гордістю йду на заслужені канікули, щоб в вересні повернутися і продовжити досліджувати психологію та себе в цій науці!", - похвалилася Монро.
"Я вдячна всім викладачам, навіть тим, які мене підбішували. А шо таке? Когось підбішувала я. Але ми завжди знаходили спільну мову. Окрема дяка моїм колегам - однокурсникам за вашу індивідуальність. Ви навіть не уявляєте, як допомогли мені в соціалізації в суспільстві. Все ж таки вийти з своєї строкатої бульбашки було тим ще іспитом.
Величезне, неосяжне дуже дуже дякую моїм неймовірним одногрупницям. Я вам кажу, все НЕ ВИПАДКОВО! Мої прекрасні пані, ми повинні були зустрітися саме в цей час в цій групі", - зазначила студентка.
"Бійтеся змін, але змінюйте! І через рік ви побачите результат. Пішла вип'ю холодного квасу і куплю собі щось на пам'ять про цей завершений етап!", - написала Монро, яка кілька місяців тому кинула вживати алкоголь.
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