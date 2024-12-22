Мамина помічниця: Могилевська показала, як 4-річна донечка навколо ялинки прибирала. Відео

Юлія Леськова 22 грудня, 10:58
Наталя Могилевська позує для фото
Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно вітала старшу прийомну дочку Мішель з 13-річчям, замилувала кадрами, як молодша доня прикрашає новорічну ялинку.

Відео Наталя поділилася у своєму Instagram.

4-річна донечка Могилевської Соня спочатку повішала на ялинку іграшку, а потім взялася прибирати під нею. Дівчинка з віником і совком підмела ялинкові голки, що падали під час прикрашання. Цим вчинком дівчинка розчулила співачку.


"Сьогодні прикрашаємо ялинку. Соня мамі допомагає", - написала співачка.

Прийомна донечка Наталі Могилевської коло ялинки

Соня з мамою нарядили новорічну красуню

Прийомна донечка співачки Могилевської

Справжня господиня росте

Вчинок донечки розчулив співачку

Вчинок донечки розчулив співачку

Нагадаємо, Наталя Могилевська розповіла про те, усиновила двох дівчаток, коли доньки буле з нею вже близько двох років.

В одному із інтерв'ю вона зазначила, що спочатку не знала, що дівчаток двоє, але коли дізналася, то була щаслива.

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