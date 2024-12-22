Мамина помічниця: Могилевська показала, як 4-річна донечка навколо ялинки прибирала. Відео
Співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно вітала старшу прийомну дочку Мішель з 13-річчям, замилувала кадрами, як молодша доня прикрашає новорічну ялинку.
Відео Наталя поділилася у своєму Instagram.
4-річна донечка Могилевської Соня спочатку повішала на ялинку іграшку, а потім взялася прибирати під нею. Дівчинка з віником і совком підмела ялинкові голки, що падали під час прикрашання. Цим вчинком дівчинка розчулила співачку.
"Сьогодні прикрашаємо ялинку. Соня мамі допомагає", - написала співачка.
Нагадаємо, Наталя Могилевська розповіла про те, усиновила двох дівчаток, коли доньки буле з нею вже близько двох років.
В одному із інтерв'ю вона зазначила, що спочатку не знала, що дівчаток двоє, але коли дізналася, то була щаслива.
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