Мітинги з дитинства, любов до штанів і кедів та знайомство з чоловіком наосліп: чим відома кандидатка у президенти США Камала Гарріс

Передвиборчі перегони у США в самому розпалі. Джо Байден заявив, що знімає свою кандидатуру від демократів. Натомість на арені з’явилася 59-річна Камала Гарріс, яку колись назвали однією із жінок, що могла б стати президенткою.

ТаблоID розкаже найцікавіше, що відомо про цю політикиню. Чому в дитинстві влаштовувала мітинги із сестрою? Як на побаченні наосліп познайомилася зі своїм чоловіком? Хто впливає на стиль Камали Гарріс та скільки коштує її look? Усі подробиці - у матеріалі.

Де народилася Камала Гарріс

Камала Гаріс народилася в Окленді в родині імігрантки з Індії, яка досліджувала рак молочної залози, та професора економіки. Пізніше пара розлучилася, і виховання Камали та її сестри лягло на плечі матері.

"Моя мама Шаямала мала дві цілі в житті: виростити двох доньок і припинити рак грудей. Я вдячна за те, що вона виховала мене", - писала політикиня у своєму Instagram.

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Ім’я Камала на санскриті означає "лотос". З дитинства вона намагалася змінити світ. Зокрема, разом із сестрою влаштовувала демонстрації проти політики, що забороняла дітям гратися на газоні. А справжньою її пристрастю стала кулінарія.

Крім того, що Гарріс є затятою читачкою, вона ще й сама написала три книги, перша з яких була присвячена кримінальному правосуддю.

З 2004 по 2010 рік Камала вписала своє ім’я в історію, як перша жінка – окружний прокурор Сан-Франциско. За цей час загальний показник покарання за злочини зріс на 15%. А ще Гарріс запам’яталася створенням спеціальної групи розслідування злочинів на грунті ненависті, зокрема, до ЛГБТ-дітей у школах. Ба більше – згодом вона узаконила перший шлюб одностатевої пари у Каліфорнії.

Фото: Getty Images

Як політикиня познайомилася із чоловіком

Камала Гарріс у шлюбі з юристом Дагласом Емгоффом. Вони познайомилися у 2013 році на побаченні наосліп, яке влаштувала подруга жінки. Хоча до цього Гарріс зібрала певну інформацію про свого майбутнього чоловіка, і вони навіть трохи листувалися.

Наступного дня після першого побачення, чоловік надіслав Камалі листа зі списком весільних дат. Він зазначив, мовляв, вже не такий молодий, аби грати в ігри, а вона йому дуже сподобалася.

Пара вже понад 10 років разом Фото: Getty Images

Даглас раніше був одружений і має двох дітей – Коула та Еллу. Камала стала для них мачухою, хоч це слово в родині замінили на "Момала". Вона також зізнавалася, що діти стали джерелом її натхнення. Сама ж жінка власних нащадків не має.

До речі, нещодавно в мережі завірусився фрагмент відео з інтерв’ю сенатора Джеймса Венса з одіозним журналістом Такером Карлсоном за 2021 рік. Він заявив, що жінки, в яких немає дітей, не повинні визначати майбутнє Америки, в якому нема їхньої "прямої участі". І назвав їх "нещасними леді з котятами". Тоді Венс додав до цього списку і Камалу Гарріс.

Вибори в США цьогоріч будуть запеклими Фото: Getty Images

Акторка Дженніфер Еністон виступила на підтримку політикині та інших жінок. Вона зазначила, що молиться за доньку Венса, аби їй свого часу вдалося завагітніти та виносити дитину.

Але повернемося до стосунків Гарріс та Емгоффола. За рік зустрічань він зробив скромну пропозицію коханій. Відповідно таким було і їхнє весілля.

Даг став міцною підтримкою та опорою для Камали у її політичній кар’єрі. Головним їхнім секретом є планування. Вони більше відчувають себе партнерами, які через розмови можуть вирішити будь-які проблеми.

Що кажуть про стиль Гарріс

Безсумнівно, у світі політики одяг відіграє важливу роль. І певні деталі гардеробу можуть говорити гучніше за їхніх власників.

Камала Гарріс вирізняється особливою любов’ю до штанних костюмів. Як пише The Washington Post, незалежно від дизайнерів, вона обирає подовжені жакети із потужними плечима. Цікаво, що їй порадила такі варіанти стилістка Джастіна Бібера Карла Уелч, з якою (за чутками) співпрацювала політикиня.

Фото: Getty Images

Цікавий момент, який відзначили у ЗМІ, коли афроамериканка Гарріс стала першою жінкою-віцепрезиденткою США, вона обирала костюми від темношкірих дизайнерів: Серхіо Хадсона, Крістофере Джона Роджерса і Кербі Жан-Реймонда. Таким чином вона неначе хотіла закріпитися ще й за допомогою одягу.

Камала віддає перевагу комфорту та невимушеності, за що її критикували. Зокрема, образ для обкладинки Vogue, де вона постала у джинсах та кросівках на фоні рожевого шмату тканини, дав негативні реакції. Мовляв, "обкладинка не викликала належної поваги до Гарріс".

Фото: Vogue

Останні декілька років Камала Гарріс зміцнювала свої позиції на політичній арені. Вона не змінювала свою любов до штанів та костюмів, але варто відмітити, що їхня кольорова гама стала більшою. Жінка віддавала перевагу темним глибоким кольорам: від чорного до насиченого бордового. Зараз у гардеробі Гарріс можна побачити більше білого, жовтого та навіть рожевого.

Вибори президента США - чи зможе Гарріс перемогти Трампа? Фото: Getty Images

Модні експерти також відзначають сукні із блискітками, на які Камала звернула свою увагу. Золоті браслети, масивні сережки та каблучки – теж серед її прикрас. Але чи потрібно їй узагалі це модне визнання?

Скільки коштує look Камали

Декілька років тому у Камали Гарріс, здається, з’явився свій Ніколас Карма. Пабліки у соцмережах слідкували за образами політикині і з’ясовували, скільки коштує та чи інша річ.

Наприклад, сторінка "kamalascloset" з’явилася у листопаді 2020 року. Ось цей образ від бренду ESCADA вартував Камалі майже 2 тисячі доларів.

Стильний бордовий блейзер та штани кльош від ALTUZARRA теж оцінюються біля 2 тисяч доларів.

Цікаво, що доповнити свої костюми політикиня може не лише вишуканими підборами. Так, її можна назвати амбасадоркою Converse. Ось ці sneakers в тон блейзеру могли вартувати їй усього 50 доларів.

А у скільки б ви оцінили цей молодіжний варіант? Здається, Камала хоче бути на одній хвилі з юним поколінням і готує потенційних виборців.

Серед аксесуарів Гарріс обирає не лише стильні ділові сумки. Взяти шопер у клітинку за 10 доларів? Чому б ні!

Чи потролити Дональда Трампа, коли йому оголосили другий імпічмент, у шкарпетках за 13 доларів із написом "Майбутнє за жінками".

Цікаво, чи могла тоді здогадуватися Гарріс, що за декілька років складе конкуренцію одіозному політику.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про гучні медійні скандали Дональда Трампа. А також показував меми, які заполонили мережу після стрілянини в нього.