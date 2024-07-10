Від Антоніни Кравчук до Олени Зеленської: чим відомі і як виглядають всі перші леді України. Фото

10 липня 1994 року Леонід Кучма став другим президентом України, а його дружина Людмила - новою першою леді. Але першою на цій умовній посаді була дружина Леоніда Кравчука Антоніна.

ТаблоID розповідає, чим відомі дружини усіх шести президентів України. Чому Антоніна Кравчук уникала публічності? Де зараз може перебувати Людмила Янукович і звідки чутки про її смерть? Та хто може поборотися за титул справжньої модниці: Марина Порошенко чи Олена Зеленська?

Антоніна Кравчук

У грудні 1991 року першим президентом України став Леонід Кравчук, а його дружина Антоніна – першою леді. Вона була досить непублічною, і протягом того, як її чоловік ставав політиком, вона будувала свою кар’єру – наукову.

Жінка народилася в селі Вири, яке нині розташоване у Сумській області. Здобула економічну освіту та ступінь кандидата наук. Працювала викладачкою, доцентом в університетах та була засновницею освітянських тижневиків.

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Перший президент України та перша леді України разом під час нечастих поїздок за кордон Фото: Viva.ua

З Леонідом Антоніна познайомилася під час навчання в університеті. Обоє були відмінниками. Кравчук пояснював, що його дружина – самодостатня людина, яка захистила дисертацію. Вона розділяє науку, політику, побут і не хоче переймати на себе увагу.

"Я на її рішення не впливаю, я вважаю себе демократичним президентом і ще більше – демократичним мужчиною та зовсім демократичним чоловіком", - говорив Кравчук.

Перший президент України помер у травні 2022 року.

Людмила Кучма

Леонід Кучма – другий президент України, який здобув цю посаду після закінчення виборів 10 липня 1994 року. А його дружина Людмила стала наступною першою леді, і вона була досить популярною та впливовою в політичному та соціальному житті країни.

Перша леді України у 1994 році - Людмила Кучма Фото: Viva.ua

Людмила 30 років працювала інженером в КБ "Південне". В ролі першої леді України опікувалась соціальним захистом та правами матерів і дітей, підтримувала параолімпійський рух та талановиту молодь. Вона впевнено і водночас привітно трималася на публіці.

Людмила Кучма обирала стильні на той час костюми Фото: Facebook

У ЗМІ писали, що жінка могла значно впливати на свого чоловіка. Оскільки шлях до політичної кар’єри Кучмі відкрив саме прийомний батько Людмили. До речі, з Леонідом вона познайомилася у колгоспі, куди молодих спеціалістів послали полоти грядки. Це було кохання з першого погляду. У шлюбі в них народилася донька Олена, яка є дружиною Віктора Пінчука.

Катерина Ющенко

У січні 2005 року відбулися вибори президента України. Новим очільником держави став Віктор Ющенко, а першою леді – його дружина Катерина. Її називають американкою, бо та народилася у штаті Іллінойс в родині українських емігрантів.

В дитинстві Катерина брала активну участь у житті української діаспори на території США. У 15 років почала працювати офіціанткою в ресторані, потім нянею та помічницею в офісі. Під час навчання в університеті за спеціальністю "міжнародна економіка" стажувалася, зокрема, в митній службі США.

Від початку Катерина Ющенко активно будувала свою кар'єру Фото: Facebook

Катерина часто відвідувала Україну. Так, на початку 90-х на борту літака, що летів до США, вона познайомилася із Віктором Ющенком. За п’ять років пара одружилася, а після обрання його президентом, жінка отримала українське громадянство.

Їхнє подружнє життя називають ідилією. Навіть під час політичних криз вони знаходили можливість побути разом. Особливим випробуванням для Катерини стало отруєння Ющенка, яке змінило обличчя експрезидента.

За словами жінки, найбільше вона тоді хвилювалася і за дітей - як вони все це сприймуть. До речі, у подружжя троє спільних дітей: Тарас, Софія та Христина. Також Віктор Андрійович має доньку Віталіну та сина Андрія від першої дружини Фото: Facebook

Будучи першою леді України, вона активно займалася благодійністю. Паралельно з цим її критикували за можливі махінації, зокрема, з будівництвом дитячої лікарні. Зараз, судячи зі Instagram-сторінки Катерини, вона разом із Віктором Ющенком активно продовжує політичну роботу.

Людмила Янукович

Четвертим очільником держави став президент-утікач Віктор Янукович. Він обійняв найвищу посаду у лютому 2010 року. Тоді ж й була представлена Людмила Янукович у ролі першої леді.

Перші леді України мали свій особливий стиль. Людмила точно виділялася з-поміж усіх Фото: Viva.ua

Вона народилася у Єнакієвому Донецької області. Працювала на заводі, де й познайомилася з Януковичем. Пишуть, що дядько жінки очолював народний суд Єнакієвого. І свого часу допоміг зняти дві судимості з Віктора.

Найбільш популярною Людмила стала під час Помаранчевої революції. Її виступ з фразами про "американські валянки" та "наколоті апельсини" увійшов в історію. А фраза "Батя, я стараюсь" стала крилатою. До 2014 року вона жила у Донецьку, потім переїхала до Криму.

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У 2017 році Янукович начебто розлучився із Людмилою. Цікаво, що раніше стало відомо про його "тіньову дружину" – Любов Полежай, з якою він зраджував офіційну жінку під час свого президентства. У січні 2022 року ширилася новина буцімто Людмила Янукович померла. Однак представники експрезидента-втікача спростували це.

Марина Порошенко

Петро Порошенко у червні 2014 року став п’ятим президентом України. Його дружина Марина – першою леді країни. Вона народилася у Києві, закінчила медичний інститут, а згодом – академію культури і мистецтв. Працювала лікаркою в кардіологічному відділені та була помічницею одного з депутатів на початку нульових.

З Петром вона познайомилася в інституті. У шлюбі в них народилося четверо дітей. Під час президенства чоловіка перша леді Порошенко намагалася приділяти більше уваги родині, хоча й докладала багато зусиль для своєї суспільно-політичної роботи.

Після перших її офіційних виходів, ЗМІ відзначали стиль жінки. Вона віддавала перевагу українським брендам та тримала себе у формі. Навіть деякий час на телебаченні виходила спортивна рубрика з Мариною Порошенко.

Колишня перша леді любить носити вишиванки Фото: Instagram

Зараз вона продовжує свою політичну роботу, зокрема й на депутатській посаді у Київраді.

Олена Зеленська

Володимир Зеленський – теперішній президент України і шостий за рахунком, який обіймає цю посаду. Його ж дружина Олена увійшла в українську політичну історію, як наймолодша перша леді країни.

Олені Зеленській, як і президенту, 46 років Фото: Instagram

Вона дуже хотіла залишатися у тіні чоловіка і продовжувати займатися сценарною роботою. Однак дуже швидко відійшла від цього, і зараз веде активну роботу на міжнародних майданчиках в умовах повномасштабної війни.

Перша леді Зеленська неодноразово привертала увагу ЗМІ своїм стилем. Вона є справжньою амбасадоркою українських брендів. Олена не цурається декілька разів одягати однакові костюми, не роблячи при цьому культ одягу. Особливою родзинкою образу нинішньої першої леді України є брошки.

Фото: Facebook

Так, у травні Зеленська обрала свій торішній костюм для поїздки у Сербію, і доповнила його стильною вінтажною брошкою. А також вона демонструє усьому світу український код нації – вишиванку.