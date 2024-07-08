"Дорожу кожною годиною": Зібров про переоцінку цінностей, відчуття щастя і план обміняти вуса на танк

Співак Павло Зібров зізнався, що за час війни в нього, як і в кожного українця, відбулася переоцінка цінностей. Але він точно вважає себе щасливою людиною.

Де його джерело енергійності та позитиву, якою бачить Україну після перемоги та на що готовий обміняти свої легендарні вуса, 67-річний артист розповів у програмі "Моя історія".

"Я щаслива людина, тому що бачу: мене народ любить. А я – люблю його. Значить, любові стає удвічі-тричі більше. Зараз. Уявляєте? Я щаслива людина. Я живу в Україні, на своїй землі, оспівую рідну землю. І в мене це виходить. В мене є дружина Марина і Діанка. Це одна команда, з якою ми пишемо, творимо, їздимо, малюємо, монтуємо, не спимо, сваримося. Знову миримся, знову пишемо, знов видаємо "на гора". Так воно й буде. Я впевнений, що ми йдемо до перемоги. Світ за нас", - запевнив Павло Миколайович.

Реклама:

Павло Миколайович із дочкою Діаною та "капітаном його душі" Мариною Фото з Instagram Зіброва

"Я, наприклад, дорожу кожним своїм днем, кожною годиною. Хочу встигнути написати більше пісень, зробити більше концертів для слухачів, які мене чекають. Я – доросла людина і розумію, що від моєї позиції публічної людини дуже багато залежить. Якщо мені Господь Бог дав талант, треба ним ділитися саме тому, що це потрібно нашому суспільству. Українцям у цій боротьбі потрібна віра, надія і любов. В мене, якраз, є пісні про віру, надію і любов", - зазначив він.

Зібров не став приховувати, що інколи отримує докори через те, що не воює.

"Деякі запитують мене у соцмережах: "Якщо ти живий, чому ти в окопах співаєш, а не воюєш на фронті?", –говорить він. – Так, здоров'я в мене вистачає, тільки ненадовго. На довгі дистанції я вже, безумовно, бігти не зможу. А ще, вважаю, що культурний фронт дуже важливий. Не можуть усі люди піти зараз на "нуль", взяти автомати, сісти в танки і воювати. Ні, має бути міцний тил. Мають працювати підприємства, фабрики, заводи. І, безумовно, артисти мають працювати на своєму місці, якщо вони професіонали. Вони мають показувати приклад, втілювати в життя віру і надію – те, що зараз потрібно. Конче потрібно", - сказав він.

Артист переконаний, що під час повномасштабної війни важливим є і "культурний фронт"

Співак готовий зробити ще один особливий внесок у боротьбу з ворогом.

"Пожертвую своїм волоссям на Збройні сили. За мільйон доларів можу збрити вуса, щоб пожертвувати гроші на нормальний танк. І… – на Москву. Зараз думаю, як це все зробити в соцмережах, щоб пішло і ми зібрали гроші", - поділився він планом.

Після закінчення війни Зібров бачить Україну квітучою, сильною, впевненою і співочою.

"Українці відчули, що ми – величезна нація. Тому тепер нам тільки потрібно, щоб закінчилась війна перемогою. І до нас прийде весь світ. Всі захочуть їхати в Україну, помагати нам відбудовувати села, міста, фабрики, заводи. Тут буде розквіт будівництва, мистецтва. Буде розквітати наша Україна", - заявив він.

Невже скоро ми побачимо Зіброва без вусів? І новий танк?

"А я після перемоги, на радощах, буду співати пісень. Де тільки зможу. Скільки витримає моє горло. Буду співати, на Хрещатику, з військовим оркестром. А за мною буде йти натовп щасливих українців – дітей, бабусь, військових. Будем йти співати наших пісень, прославляти Україну", - пообіцяв Зібров.

Нагадаємо, в супроводі військового оркестру артист нещодавно нагодився до ТЦК, щоби оновити свої дані.