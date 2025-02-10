Острів, Rolls-Royce та діаманти: Потап розказав, що залицяльники пропонували за час із Каменських

Продюсер Потап, нині (не)відомий як Slavic Balagan, пригадав про заможних залицяльників дружини Насті Каменських.

В інтерв'ю Юрію Дудю, яке Олексій Потапенко дав російською, він розповів про подарунки і масштабні пропозиції його коханій.

"На концертах відбуваються екстремальні випадки. У твою дружину можуть закохатись. Хтось підходить, запитує: "Настя твоя тьолка?". Кажу: "ні, ми співаємо лише у дуеті". "А з ким розмовляти?". Я кажу: "Не рекомендую з нею ромовляти, чесно"", - розповів Потап.

"Люди намагаються. Це було до того, як ми були разом. Потім коли стало офіційно відомо про шлюб, до Насті стали менше підходити з такими пропозиціями, але все ж таки, лунало все", - запевнив Олексій.

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За словами Олексія, за час з Каменських пропонували острів, Rolls-Royce та 150 тисяч.

"Ось діаманти. Можна з вами провести час? Ми хочемо поспілкуватись, на 20 хвилин можна вас?", - процитував Олексій прихильників співачки.

"Настя дуже жорстка у цьому сенсі, дуже жорстко відмовляла, за що мені ображені романтичні персонажі приходили і пред'являли: "Твоя тьолка шпурнула у нас квітами, послала нас"", - пригадав Олексій.

Можливо, якби не шлюб з Потапом, нині Настя їздила б на Rolls-Royce і купалася в діамантах...

Потапенко пригадав, що серед залицяльників Каменських були і небезпечні люди.

"Були дуже небезпечні, зі зброєю. Вистачило таланту і мудрості залишити це все на словах. Але це важко. Красива жінка у твоєму житті, яка на сцені, яка на хмарочосах висить і рекламує обкладинку нового глянцю у спідньому - це завжди ризикована зона", - запевнив продюсер.

Як розповів Потап, від деяких запрошень і концертів їм з Настею довелося відмовитись (через велику кількість небезпечних прихильників).

"Нас кликали виступати на Кавказ, вмовляли усіма грошима, якими можна було (у ті часи, давай проведемо межу, бо все змінилося). Там ми розуміли, що не повернемося звідти. Тому що занадто небезпечно", - поясив він.

Нагадаємо, раніше Потап розказував про статус стосунків з Настею та як хоче стати багатодітним батьком.