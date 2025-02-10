"Вагітність ніколи не заважає": Потап у Дудя розказав про стосунки з Каменських та мрію стати багатодітним батьком

Шоумен і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, POTAP та віднедавна Slavic Balagan розказав про новий проєкт і стосунки з дружиною Настею Каменських.

Про подробиці особистого життя 43-річний продюсер розповів у 3-годинному інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, яке відбулося у Каталонії.

Як пояснив сам Олексій, він вирішив поспілкуватися з Юрієм, адже зацікавлений у ньому, його аудиторії та "має власну позицію".

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Цікаво, що тему розлучення з Настею Каменських Олексій підняв першим.

"Нас сприймають як персонажів з коміксів. Ми живемо з людьми увесь цей час. Вони з нами зростають, дорослішають, одружуються, народжують дітей. А ми увесь цей час з ними. Вони очікують на драматичні події і ситуації від нас, реаліті-шоу", - зазначив Потапенко.

"Однак війна показала, що стосунки каталізуються в той чи інший бік. Або пари розходяться, або навпаки стають міцніше. У нашому випадку це спрацювало у позитивний бік. Ми давно разом дивимося в один бік, тож все добре", - впевнено заявив продюсер.

Цікаво, чи знає Настя, яка у цей час невпинно працює над собою в Києві в умовах повномасштабної війни, що у них з Потапом все добре?

Ба більше, Олексій прокоментував чутки про розлучення за 2022-ий рік і зазначив, що і на той час пара була разом і не розходилася.

Потап також зізнався, що мріє стати багатодітним батьком.

"Звісно, я би хотів ще чотирьох дітей, але тут вже таке питання... Не лише до мене. До Всесвіту. Настя теж дуже хоче. Ми хочемо дітей, працюємо над цим, нам подобається процес", - зазначив Олексій.

Потап дійсно невпинно "workation", однак останнім часом окремо від дружини, у Мексиці або в Іспанії

"Вагітність ніколи нікому не заважає. Ти ніколи не можеш бути до цього готовим, ніколи не будеш готовий. Вагітність завжди сприймається як якийсь тягар, але вона майже завжди спрацьовує інакше. Вона допомагає і родині, і розвитку. Це поштовх уперед. Це супер мотивація", - впевнено додав продюсер.

Як відомо, Потапенко та Каменських, які аж до дня свого весілля тримали інтригу, 23-го травня 2019-го року офіційно стали чоловіком і дружиною.

Однак вже за півроку після одруження навколо голуб'ят було чимало чуток про розлучення. Останній раз їх взявся виправдовувати сам Потап у 2023-му році. А слідом за ним це зробила і Настя.