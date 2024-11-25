"Слухайте своє тіло": Каменських у спортзалі посвітила декольте і порадила, як зберегти мотивацію

Співачка Настя Каменських (NK) продовжує вибудовувати красиве тіло у спортзалі.

Цього разу артистка зі своїм тренером виокремили помилки, які заважають досягати результатів на старті тренувань.

"Нечітка мета. "Хочу схуднути" чи "стати сильнішим" — це дуже загально. Сформулюйте конкретно: втратити 3 кг за 2 місяці чи пробігти 5 км за 30 хвилин", - порадила Настя.

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Схоже, у Насті точно є конкретна ціль

Співачка порадила уникати перенавантаження:

"Спроба зробити "все й одразу" веде до травм і вигоряння. Починайте поступово, щоб дати тілу звикнути".

"Ігнорування техніки. Неправильні рухи призводять до болю та травм. Працюйте з тренером або вивчайте вправи заздалегідь", - каже Каменських.

"Занадто жорсткий підхід. Нереальні вимоги викликають розчарування. Слухайте своє тіло й рухайтеся поступово.

Очікування миттєвих результатів. Фокусуйтеся на процесі й отримуйте задоволення від прогресу", - додала вона.

Нагадаємо, у лютому минулого року Каменських зізнавалася, що набрала зайві кіло. Відтоді Настя намагається триматися у спортритмі, зокрема займається в залі і бігає.