Каменських у лосинах заселфилася в спортзалі. Фото

Співачка Настя Каменських продовжує пітніти над своєю фігурою у спортзалі.

У своєму Instagram 37-річна виконавиця в лосинах засвітила свої форми у повний зріст.

Настя займається з тренером і вже сама може показати, як накачати пружні сідниці

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На початку великої війни Настя зізнавалася, що погладшала, однак у теперішній вазі почувається добре. До речі, від початку повномасштабного вторгнення вона закинула спорт, однак повернулася до фізичних навантажень тільки у серпні 2023-го.

Нагадаємо, раніше Каменських радила, як зберегти мотивацію займатися спортом.