Каменських у лосинах заселфилася в спортзалі. Фото
Співачка Настя Каменських продовжує пітніти над своєю фігурою у спортзалі.
У своєму Instagram 37-річна виконавиця в лосинах засвітила свої форми у повний зріст.
На початку великої війни Настя зізнавалася, що погладшала, однак у теперішній вазі почувається добре. До речі, від початку повномасштабного вторгнення вона закинула спорт, однак повернулася до фізичних навантажень тільки у серпні 2023-го.
Нагадаємо, раніше Каменських радила, як зберегти мотивацію займатися спортом.
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