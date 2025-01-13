Каменських у лосинах заселфилася в спортзалі. Фото

Марія Мельник 13 січня, 15:15
Каменських - портретне фото
фото з Instagram

Співачка Настя Каменських продовжує пітніти над своєю фігурою у спортзалі.

У своєму Instagram 37-річна виконавиця в лосинах засвітила свої форми у повний зріст.

Каменських у лосинах і топі

Настя займається з тренером і вже сама може показати, як накачати пружні сідниці


На початку великої війни Настя зізнавалася, що погладшала, однак у теперішній вазі почувається добре. До речі, від початку повномасштабного вторгнення вона закинула спорт, однак повернулася до фізичних навантажень тільки у серпні 2023-го.

Нагадаємо, раніше Каменських радила, як зберегти мотивацію займатися спортом.

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