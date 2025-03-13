"У нас справжній кастинг": Позитив зізнався, кого з відомих акторів хоче покликати хрещеним дочки

Виконавець Олексій Завгородній, відомий як Позитив, розказав, кому планує довірити роль хрещеного їхньої 3-місячної доньки.

На прем'єрі фільму "Відпустка наосліп", головну роль у якому зіграв військовослужбовець і телеведучий Даніель Салем, Олексій припустив, чи міг би зріднитися з ним.

"Ми ще не хрестили Марію. Бо, чесно скажу, у нас справжній кастинг на роль хрещених дитини. Але зараз же можна брати декілька пар хрещених, тому я думаю, на роль одного з них ми дійсно запросимо Даніеля. Я сподіваюсь, що він не відмовить", - відповів Позитив.

Реклама:

До речі, Завгородній і Салем стали друзями ще з часів проєкту "Танці з зірками", коли Даніель танцював в парі з Юлією Сахневич, дружиною Позитива.

Нагадаємо, Олексій і Юлія стали батьками у січні цьогоріч. Подружжя не приховує від загалу обличчя Марії, ба більше, робить чимало спільних фото вже з перших місяців народження дівчинки.