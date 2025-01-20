Сон коло тата і прогулянка в візочку: POSITIFF замилував фото новонародженої доньки
Співак POSITIFF (Олексій Завгородній) та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич довго тримали в секреті і свій шлюб, і довгоочікувану вагітність, і стать дитинки. Але тепер, коли їхня дочка Марія з'явилася на світ, подружжя залюбки ділиться зі своєю аудиторією світлинами з крихіткою.
Затишним татівським контентом у Instagram поділився 35-річний Олексій.
До добірки, зокрема, увійшли кадри з сімейної прогулянки на свіжому повітрі та світлина, на якій артист і його донечка солодко сплять разом.
Нагадаємо, якось Завгородній розказував про розподіл побутових обов'язків у їхній з Сахневич парі та чи має він від коханої заначку.
Як відомо, кілька років тому Позитив відверто зізнався, що переживав періоди депресії та мав серйозні проблеми з алкоголем.
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