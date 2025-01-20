Сон коло тата і прогулянка в візочку: POSITIFF замилував фото новонародженої доньки

Марія Ткаченко 20 січня, 09:43
POSITIFF

Щасливий татко Позитив поділився новими фото з новонародженою донькою

Фото з Instagram POSITIFF

Співак POSITIFF (Олексій Завгородній) та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич довго тримали в секреті і свій шлюб, і довгоочікувану вагітність, і стать дитинки. Але тепер, коли їхня дочка Марія з'явилася на світ, подружжя залюбки ділиться зі своєю аудиторією світлинами з крихіткою.

Затишним татівським контентом у Instagram поділився 35-річний Олексій.

До добірки, зокрема, увійшли кадри з сімейної прогулянки на свіжому повітрі та світлина, на якій артист і його донечка солодко сплять разом.


Позитив і його донька

Поки Марія Олексіївна спить, тато теж має змогу подрімати

Співак Позитив

Цьогорічний теплий січень сприяє сімейним прогулянкам

Донька Позитива

Як на вашу думку, Марія більше схожа на маму чи на тата?

Юля Сахневич

І для Юлії, і для Олексія це перша дитина

Дружина Позитива

Позитив піклується про своїх дівчат

POSITIFF і Юлія Сахневич
Дитина Позитива

Нагадаємо, якось Завгородній розказував про розподіл побутових обов'язків у їхній з Сахневич парі та чи має він від коханої заначку.

Як відомо, кілька років тому Позитив відверто зізнався, що переживав періоди депресії та мав серйозні проблеми з алкоголем.

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