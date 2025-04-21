"Є межа, яку не хочу переходити": Різатдінова у ніжній сукні розказала, чому не знайомиться в Tinder та чи планує ще дітей

Фото: Сергій Андрущенко

Гімнастка Ганна Різатдінова прикрасила обкладинку квітневого номера Viva.

В інтерв’ю виданню спортсменка розповіла про плани на майбутнє та знайомства з чоловіками.

Ганна поділилася, завдяки чому залишається сильною.

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"Я справді сильна людина. Мені здається, що слабкі просто не доходять до Олімпійських ігор, а тим паче — не виборюють медалі. Але зараз я, навпаки, вчуся бути слабкою. Вчуся бути легкою, тендітною, дозволяти собі просити про допомогу. Раніше в мені дуже глибоко сиділа установка: "Я все можу сама, мені ніхто не потрібен". І вона жила в мені навіть до цього року", - поділилася гімнастка.

"Так, бути сильною жінкою — це круто. Але я жінка, і хочеться нею залишатися. Зараз я навчаю себе відпочивати, відволікатися, дозволяти собі приємні дрібниці, насолоджуватися моментами. У професійному спорті, де я провела 18 років, ти живеш у режимі максимальної самодисципліни: не маєш права на помилку, не можеш усміхатися без причини, не маєш права на відпочинок. Ти зосереджений лише на результаті. У мене не було простору для легкості — навіть викласти фото чи піти в ресторан здавалося чимось зайвим" - зізналася вона.

Спортсменка і мама розповіла, як відновлює енергію.

"Напевно, лише цього року я по-справжньому почала відкривати себе, пізнавати, чого мені насправді бракує для відновлення. І тепер я точно знаю, що для мене джерело енергії номер один — це сон. Інколи мені потрібно просто провести цілий день у ліжку — й це для мене ідеальне відновлення. Так було ще з часів професійного спорту.

Зараз я також практикую медитацію. Раніше була до неї дуже скептична, мені здавалося, що це не для мене, бо важко було зосередитися. Але я знайшла свій підхід — такий вид медитації, де не потрібно концентруватися, навпаки — слід розслабитися. Мій учитель навіть каже: "Лінуйтеся, нічого не робіть". І ось це — моє. Таку медитацію я полюбила", - поділилася спортсменка.

Ганна також займається йогою, а ввечері приймає ванну з ароматною олією і свічками.

Як відомо, Різатдінова є не лише успішною спортсменкою, а й мамою. Ганна розповіла, як її змінило материнство:

"Насамперед я стала більш відповідальною. Раніше все було організоване за мене - спочатку батьками, потім федерацією, збірною: моя задача зводилася до одного - виходити на килим, гідно представляти країну й здобувати медалі. Усі інші речі - від оформлення документів до побутових дрібниць - хтось брав на себе.

Після народження дитини все змінилося. Ти розумієш: тепер у тебе є обов’язки, є маленька людина, за яку ти відповідаєш. Ти дорослішаєш миттєво".

Ганна з сином Романом

Гімнастка також привідкрила завісу особистого життя. Ганна пояснила, чому не може знайомитися з чоловіками у спеціальних додатках.

"Можливо, це якісь внутрішні установки або рамки, які я сама собі сформувала. Але я дійсно вважаю, що не просто так спортсменів називають дипломатами своєї країни. Нас знають у всьому світі, ми — своєрідні інфлюенсери, за якими слідкує велика міжнародна аудиторія. І ми можемо як позитив передавати цій аудиторії, так і щось не надто добре", - запевнила вона.

"У мене багато підписників — це діти та жінки. Я відчуваю відповідальність перед ними. Саме з цієї причини я відмовилася від участі в шоу "Холостячка", тому що розумію, що діти будуть дивитися, і я маю транслювати певні цінності. Навіть коли публікую щось у соцмережах, завжди ставлю собі запитання: "А чи варто це показувати?". Так, я — молода жінка, у мене спортивне тіло, і це абсолютно нормально — показувати його, але є межа, яку я не хочу переходити — саме через усвідомлення, що на мене дивляться діти.

Знаю, що багато пар знаходять одне одного в Tinder, але я чомусь не вірю, що моя людина буде саме там. Я не зареєстрована в цьому додатку і, мабуть, навіть не хочу, щоб моя людина там була. Це моє внутрішнє відчуття", - пояснила вона.

Ганна також відповіла, чи планує бути багатодітною мамою у майбутньому.

"Авжеж! Я дуже хочу бути мамою трьох, а, можливо, й чотирьох дітей. Мрію і про донечку. Та все — як дасть бог. Але головне для мене — мати поруч людину, в якій я була б впевнена, і яка була б впевнена в мені. Тільки тоді можна створювати справжню сім’ю і давати нове життя".

Нагадаємо, батько 7-річного сина Ганни - олігарх-утікач Олександр Онищенко. Раніше гімнастка розказувала про стосунки хлопчика і її екса.