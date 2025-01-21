"Вуха та руде волосся": актор Рудинський розказав про комплекси щодо зовнішності
28-річний актор Олександр Рудинський розповів, як реагує на критику у свій бік.
В YouTube-проєкті "Розмова" він також зізнався, як комплексував через зовнішність.
"Зовнішність – це мій cheat code у професії. Пам’ятаю, дуже комплексував у дитинстві через вуха та рудий колір волосся. Коли з друзями набешкетували, то помічали лише мене, бо голова світилась у натовпі. А зараз мені це на користь, бо легше впізнати. Це приємно", - з усмішкою розповів актор.
"Взагалі мені подобається бути впізнаваним, бо за рахунок цього більше ходять у театр. Я мріяв про це! Наприклад, зайшов якось у магазин одягу, консультант підійшов і сказав: "Перепрошую, що відволікаю. Я нещодавно був на виставі "Калігула" й хочу вам подякувати". І ще ми сфотографувалися. Дуже приємно, коли впізнають завдяки театру", - пригадав він.
Олександра також розповів, як ставиться до хейтерів (яких у нього небагато).
"В Instagram можуть написати раз на два-три місяці. Може бути беззмістовний хейт, а може бути конструктивна критика. Якщо це обґрунтований коментар стосовно моєї роботи в кіно чи театрі, то мені цікаво розібратися, чому так вважають. Я можу ходити й думати про це. А от з приводу гнівних коментарів, то такого не пам’ятаю взагалі", - зазначив він.
Як відомо, дитинство майбутнього актора було активним та "вуличним". З 12 років Олександр працював і був незалежним від батьків.
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