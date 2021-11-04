"Хочу позбутися комплексів": Приходько розповіла, як планує прибрати своє друге підборіддя

Співачка Анастасія Приходько зізналася, що хоча любить та приймає себе, все ж має декілька комплексів щодо зовнішності.

Що саме їй не подобається, і що вона планує з цим робити, зірка розказала в Instagram.

Анастасія любить себе, але хоче любити ще дужче фото з instagram приходько

"Мій комплекс - це вузькі очі та друге підборіддя, з яким я борюся все життя, оскільки це не жир, а генетична особливість... Комплексую через очі, бо при будь-якій посмішці мої очі геть зникають, і їх не видно. Але коли я надягаю кімоно, я заспокоююся, тому що зразу згадую, що мій дід - японець", - поділилася Настя.

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"А от друге підборіддя я прибиратиму за допомогою косметологів та уколів, я наважилася все-таки на "пластику" обличчя, ні, під ніж лягати не буду, а за допомогою уколів вирішуватиму це питання! Хочу позбутися від комплексів та бути для себе ще вродливішою! До речі, очі теж можна зробити, наприклад, блефаропластику, але поки мені й так норм", - написала вона.

Приходько заважає її друге підборіддя

Нагадаємо, колись Приходько вважала себе страшенно негарною і навіть думала через це змінити стать.

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