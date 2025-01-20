Від дитинства в Миколаєві до Netflix, серіалу Клуні та номінації на BAFTA: цікаві факти з життя актора Олександра Рудинського

Багато хто чув про колись популярний серіал "Перші ластівки". В ньому зіграв актор Сашко Рудинський та витягнув "золотий квиток" до слави не тільки в Україні, але й за кордоном.

28-річний миколаївський актор активно поповнює своє резюме. Він знявся в українській авторській картині Олега Сенцова "Носоріг", став єдиним східноєвропейським актором в серіалі від Netflix "Декамерон" та отримав роль в серіалі "Агентство" Джорджа Клуні.



А нещодавно короткометражку "Камінь, ножиці, папір" британського режисера Франца Бьома про російсько-українську війну, в якій Олександр Рудинський грає одну з головних ролей, номінували на премію "Бафта".

Реклама:

Який він, шлях до успіху Рудинського? Цікаві факти про кар’єру та особисте життя актора читайте в матеріалі ТаблоID.

Дитинство в Миколаєві

Олександр Рудинський народився 23 липня 1996 року в місті Миколаїв. Дитинство майбутнього актора було активним та "вуличним".

Актора назвали Олександром на честь дідуся Фото з Instagram

"Дитинство в Миколаєві — це дійсно закалка. Чого воно навчило? Перше і найважливіше — самостійності. Бо з 12 років я вже працював — мені подобалося бути незалежним матеріально від батьків" — згадував Олександр.

Навчався майбутній актор в творчій школі, тому крім бальних танців та змішаного бойового мистецтва (ММА), його зацікавила акторська майстерність. Вже у 5 класі, на уроці з сценічного мистецтва, Сашко зрозумів, що це його.

Рудинський часто говорить про рідний Миколаїв Фото з Instagram

Хоч Олександр і добре вчився, його поведінка залишала бажати кращого. Рудинського навіть вигнали зі школи.

"Через колір волосся мене завжди запам`ятовували. Зараз це, звичайно, мені тільки допомагає, бо люди дивляться якийсь проєкт або виставу, і їм легше мене впізнати. А тоді це працювало навпаки. Якщо робив якісь капості з друзями, то мене завжди помічали, і за всю шкоду отримував першочергово я. Мене навіть вигнали зі школи після 8-го класу", – ділився Сашко.

Оскільки майбутній актор був зіркою школи, учні навіть зібрали підписи, щоб керівництво не виганяло Рудинського, проте це не допомогло, і йому довелося закінчувати середню освіту в ліцеї.

Навчання акторству він розпочав ще в Миколаєві, в студії при театрі. Грав у невеликих виставах, а вже у 18 років вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Університетські роки

Майбутня зірка "Нетфлікс" Олександр Рудинський під час навчання в університеті отримав перші ролі у театрі та кіно.

"Першою виставою стала "Дванадцята ніч" Дмитра Богомазова й Андрія Самініна в Театрі на Лівому березі Дніпра. Після випуску я приєднався до Театру Франка, і зараз це вже мій сьомий сезон там. Щодо кіно, мій дебют був у фільмі "День Незалежності. Родина Бунь" Юлії Павлової — драмі, заснованій на реальних подіях часів Другої світової війни. Це був 2016 рік", – згадував актор.

В університеті він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Марією. Вона була однокурсницею Олександра.

Роман Олександра і Марії не був коханням з першого погляду Фото з Instagram

"Ми навчалися разом у Карпенка-Карого. Знали одне одного давно, чотири роки провели пліч-о-пліч. Але лише в кінці навчання прийняли радикальне рішення – зустрічатися. Ми репетирували спільну виставу, грали головні ролі, і в нас була драматично-лірична лінія. Почуття виникли не спонтанно. Ми багато часу проводили разом, дуже добре знали одне одного. Коли зрозуміли, що з’явилася симпатія, прийняли рішення бути разом. І не пошкодували", – розказував Рудинський.

У 2020 році пара одружилася і в цьому ж році дружина Олександра Рудинського народила первістка, сина Петра.

У 2020 році у пари народився син Петро Фото @viov.photo

Поява в українському кіно

Молодий український актор став відомим завдяки серіалу про підлітків "Перші ластівки".

"Після виходу "Перших ластівок" мене почали впізнавати на вулицях, фотографувати, шанувальники приходять в театр на вистави з моєю участю, дарують портрети", – розповідав актор.

"Перші ластівки" принесли Рудинському популярність Фото з Instagram

Коли знімання серіалу закінчилися, Олександр Рудинський повернувся в театр.

Проте через деякий час, у 2021 році, він з’явиться в фільмі про 90-ті "Носоріг" Олега Сенцова, в якому зіграє Рудого. Кінокартина каталася великими фестивалями, а у Стокгольмі "Носоріг" отримав звання найкращого художнього фільму.

Олег Сенцов вигадав персонажа Рудого для Олександра Рудинського Фото з Instagram

Пізніше Олександр з’явиться в інших українських фільмах типу "Найкращі вихідні" та "Лишайся онлайн".

Вихід за межі

Після успіху в Україні актор театру Олександр Рудинський отримав роль у великому американському проєкті "Декамерон" на "Netflix". В цьому серіалі Сашко грає одноокого бандита, котрий з’являється у трьох епізодах.

Олександр був єдиним східноєвропейським актором в серіалі "Декамерон" Фото з Instagram

Пізніше Олександр успішно проходить проби в серіал "Агентство" Джорджа Клуні, де зіграв українського військового та працював пліч-о-пліч з іменитими акторами, зокрема Майклом Фасбендером, Річардом Гіром та Джефрі Райтом.

А нещодавня короткометражка про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" британського режисера Франца Бьома, в котрій Рудинський грає одну з головних ролей, була номінована на премію "Бафта".

Свої досягнення 28-річний актор не любить називати успіхом, а також вважає, що йому є куди рухатися далі.

"Чесно кажучи, я не дуже люблю слово "успіх". Для мене це щось абстрактне. Якщо порівнювати, наприклад, із Леонардо Ді Капріо, який у 19 років був номінований на "Оскар", або з Тімоті Шаламе, чия кар’єра на вершині у 29 років, то я усвідомлюю, що ще багато маю зробити", – скромно зазначав Олександр.

Олександр вважає, що йому ще багато чого треба досягти Фото @edelweiss.extract

Нагадаємо, ТаблоID збирав добірку молодих українських акторів, а також писав про шлях до успіху зірки "Папіку" Дар’ї Петрожицької.