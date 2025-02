Від власної студії у 10 років та Disney до образу сексдіви, стадіонів і двох Греммі: хто така Сабріна Карпентер

25-річна Сабріна Карпентер – американська співачка та актриса, котра здобула широку популярність у 2024 році. Її хіти "Espresso", "Taste" та "Please Please Please" очолювали Spotify та Billboard Hot 100.

У 2025 році співачка здобула два Grammy – "Найкраще сольне попвиконання" та "Найкращий вокальний попальбом".

В США вона добре відома своєю участю в різноманітних проєктах "Disney" і "Netflix", а також близькою дружбою з Тейлор Свіфт, в турі котрої Карпентер виступала на розігріві.

Що відомо про Sabrina Carpenter? Як розпочинався її шлях до популярності? Та що цікавого відбувається в її особистому житті?

Власна студія у 10 років

Сабріна Еннлінн Карпентер народилася 11 травня 1999 року в Ліхай-Веллі, штат Пенсільванія, США. Батьки співачки були творчими людьми: мама – танцівницею, а тато грав у власному бенді. У Сабріни є дві старші сестри – Шеннон і Сара Карпентер.

Дитинство Сабріни було сповнене любові і тепла Фото з Instagram

З самого дитинства Сабріна демонструвала талант у танцях і співі, а батьки підтримували її в мріях про кар'єру артистки.

Коли дівчині було 10 років, тато побудував для неї власну студію звукозапису в комірчині будинку.

"Він пофарбував усю мою студію у фіолетовий колір і зробив для мене стіни з пінопласту... Ця студія і досі є, але я більше не живу в тому будинку", – пригадувала Карпентер.

Майбутня зірка використовувала студію для того, щоб записувати відео для YouTube. До речі, Сабріна вела свій власний канал, де записувала кавери та різні комічні відео.

Пізніше Карпентер назве цю студію місцем, де вона знайшла комфорт і змогла розкривати творчий талант у свої 10 років.

Юна актриса

11-річна Карпентер дебютувала на екрані в епізоді серіалу "Закон і порядок", в котрому зіграла юну жертву насильства.

А в 12 отримала роль у короткометражному серіалі "Ігри Гудвіна", де зіграла молодшу версію головної героїні серіалу. Того ж року Карпентер з'явилася в епізоді тюремної драми "Помаранчевий - хіт сезону" на Netflix, зіграла невелику роль в інді-фільмі жахів "Роги" з Деніелом Редкліффом і озвучила принцесу Вівіан у "Софії Першій" від Disney Junior.

Зі зростаючою популярністю прийшла й аудиторія, котра не завжди буває чуйною.

"Коли я була дитиною, я просто хотіла співати на сцені і сподівалася зробити людей щасливими. А потім ти розумієш, особливо з ерою інтернету: якщо у мене був поганий день, або я не виспалася, або не випила кави, і я говорю щось, а тон виходить трохи саркастичним, мільйон людей чекають, щоб назвати тебе жахливою людиною. Ти мусиш ходити навшпиньки на межі між автентичністю і захистом, а це трохи вибиває з колії", – розповідала 25-річна співачка.

Занурення в шоубіз було непростим для маленької Сабріни Фото Getty Images

Також зірку фільмів Сабріну Карпентер можна зустріти у телевізійному фільмі "Гуллівер Квінн", а її голос почути в мультсеріалі Disney Channel "Фінеас і Ферб".

Після завершення зйомок "Дівчина зустрічає світ" у 2017 році Карпентер перейшла до більш серйозних ролей у "Ненависть, яку ти даруєш" і "Коротка історія довгої дороги".

Але більш за все невеличка на зріст Сабріна Карпентер (1,52 м) полюбилася глядачам у підліткових романтичних комедіях, таких як "Висока дівчина" та "Хмари Діснея".

Велика сцена

Музика була основним пріоритетом дівчини. Сабріна Карпентер випустила п'ять альбомів з 2015 року і гастролювала як з власними шоу, так і на розігріві у Аріани Гранде і Тейлор Свіфт.

"Я просто люблю це робити і в цьому є якась потреба. Це те, що тобою керує, тому успіх не має особливого значення. Ти просто продовжуєш йти вперед, незважаючи ні на що. Мене багато разів називали невдахою, і ось ми тут, тож…" – висловлювалася співачка про свій творчий шлях з дитинства.

Все це, врешті-решт, привело Карпентер до того, що вона почала бути в центрі уваги. А у 2024 році стався "бум" після її альбому "Short n’ Sweet" з такими хітами, як "Espresso", "Taste", "Bed Chem" і "Please Please Please". Ці пісні лунали усюди, стали трендовими в TikTok та займали перші місця в топ-чартах світу.

"Буду чесною: я ніколи не потрапляла в хіт-паради до недавнього часу, тож це щось новеньке, мені цікаво. Це не причина, чому я пишу музику, і це не причина, чому я коли-небудь буду писати музику. Це як посипка на верхівці морозива", – ділилася Sabrina Carpenter.

Образ сексдіви і розлучниці

Особисте життя Сабріни Карпентер теж має певні цікаві повороти.

У 2021 році вона стала персоною нон-грата серед деяких попфанатів після того, як її ідентифікували як "розлучницю". Молода співачка почала зустрічатися з колишнім хлопцем ще однієї відомої американської співачки Олівії Родріґо.

Любовний трикутник Родріґо, її колишнього, Джошуа Бассетта та його нової пасії Карпентер (усі троє - колишні зірки Діснея) було піднято до рівня мейнстрімних ЗМІ. А причина тому – пісня Олівії "Drivers License" про це. Ця історія стала для Карпентер однією з причин розриву стосунків.

Сабріна Карпентер стала справжньою сексдівою Фото Getty Images

Вона спрямувала свій душевний біль від розриву стосунків з Бассетом, а також від пильної уваги, з якою вона зіткнулася, в альбом "Emails I Can't Send" 2022 року. І використала скандал на благо собі – різко змінила образ. З невинної діснеївської дівчинки вона перетворилася на олдскульну секс-бомбу. Її пісні наповнилися сексуальною енергією, танці на концертах стали більш розкутими, а наряди – пікантними.

Після переламного моменту, наряди і пісні Сабріни стали більш відвертими Фото Getty Images

Баррі Кеоган і чутки про зраду

У 2023 році Сабріна Карпентер почала зустрічатися з ірландським актором Баррі Кеоганом, котрий "вистрілив" з фільмом "Солтберн".

Їх переслідували папараці, з’являлася велика кількість фотографій, на котрих пара проводить разом час. Проте Карпентер і Кеоган підтвердили свої стосунки лише на початку 2024 року.

Відтоді вони підтримували один одного в різних справах. В Інстаграм Сабріни Карпентер Кеоган регулярно залишав милі коментарі під її фото. Також актор був на виступі Сабріни на фестивалі Coachella і навіть знявся в її кліпі "Please Please Please".

Проте вже наприкінці року стало відомо, що пара розійшлася.

"Вони обидва молоді і зосереджені на кар'єрі, тому вирішили зробити перерву", - розповідав інсайдер.

Почали ходити чутки, що справжня причина – зрада Баррі Коегана. В TikTok ходили справжні теорії змови. Але пізніше виявилося, що це, імовірно, брехня.

"Він завжди був дуже вірний їй з самого початку. Не було ніякої третьої сторони, причетної до їхнього розриву. Повідомлення, що вказують на протилежне, повністю сфабриковані", – говорив інсайдер.

Мовляв, Кеоган був "фантастичним хлопцем" і завжди був поруч, під час стрімкого кар’єрного злету Сабріни. У підтвердження своїх слів інсайдер додав, що те, що Кеоган продовжує коментувати пости Карпентер – доказ їхнього теплих стосунків після розставання.

Забрати два Греммі у 25 - це дійсно рівень Фото Getty Images

Нині співачка продовжує будувати кар’єру, підкоряти нові вершини та поповнювати фанатську базу. А підтвердженням успіху 25-річної Сабріни Карпентер стали два "Греммі" за "Найкраще сольне попвиконання" та "Найкращий вокальний попальбом".