"Дуже щаслива": Онопка у Ризі заявила, що вийшла заміж удруге

37-річна модель Сніжана Онопка вперше за період повномасштабного вторгнення пролила світло на своє особисте життя. Вона заявила, що вийшла заміж удруге і дуже щаслива в шлюбі.

Це була реакція Сніжани на негативні коментарі під відео, яке зняла про неї блогерка і виклала в Instagram.

Онопка поїхала з Києва на початку великої війни і не повернулася

Користувачі мережі почали жаліти Онопку, яка невдало вийшла заміж (за Миколу Щура, з яким розлучилася ще в 2020-му) та писати, що її кар'єра завершилася нічим. У відповідь на це модель не витримала та розставила всі крапки над і у сторіс.

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"Почитала коментарі і можу сказати одне: я дуже щаслива, вийшла заміж удруге і почуваюся чудово, і переїхала до Європи. Ви, напевно, давно мене не бачили, тому пишете всіляку нісенітницю", - обурилася Сніжана.

Сніжана не любить, коли її хейтять у мережі, і завжди на це реагує

Правда це чи ні, важко сказати, але нещодавно Онопка хвалилася в Instagram новим авто та постійно виставляє фото і сторіс з дорогих бутіків Риги.

Купа квітів, на думку Онопки, має доводити, що в її житті є чоловік

Автівка, якою модель хвалилася у квітні

"Я просто хочу сказати вам одну річ: після (початку) війни, мого жахливого розлучення, я дуже щаслива жінка з найдивовижнішим чоловіком на планеті. Вірте у свої мрії. До речі, мій чоловік - найкращий фотограф", - відредагувала Онопка свій пост за 10 квітня, додавши про чоловіка.

Брендові сумки в гардеробі моделі не закінчуються

Нагадаємо, у травні 2020 року Сніжана Онопка наважилася розповісти правду про свій шлюб з Миколою Щуром, який тривав 9 років. Модель зізналася, що чоловік її бив і навіть ґвалтував. Тоді вона запевняла, що тема сексу і заміжжя для неї на той момент була закрита.

У листопаді 2020 Сніжана офіційно розлучилася з ексом, якому навіть знайшла за що подякувати.