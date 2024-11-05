"Бліді" сукні, підбори та незмінна зачіска: особливості стилю президентки Молдови Санду

52-річна Мая Санду удруге перемогла на президентських виборах Фото: Instagram

У Молдові завершили підрахунок голосів і у другому турі президентських виборів перемогу отримала чинна очільниця держави Мая Санду.

ТаблоID розкаже про стиль політикині. За який аксесуар її свого часу потужно розкритикували? З ким радиться Санду з приводу свого гардеробу? І як стилісти оцінюють її нинішній образ? Усе найцікавіше – далі.

Початок політичної кар'єри

На політичній арені Мая Санду з’явилася у 2012 році, коли стала міністеркою освіти Молдови. На цій посаді вона запровадила низку реформ, зокрема, змінила регламент проведення іспитів. За новими правилами в школах встановлювалися металошукачі, а учні, які були помічені в списуванні, не допускалися до перездачі у додаткову сесію.

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У 2015 році Санду створила власну партію "Дія і солідарність". Наступного року вона взяла участь у президентських виборах, як єдиний обраний кандидат від проєвропейських партій, але у другому турі програла опоненту Ігорю Додону.

Стиль політикині протягом десятка років майже не змінювався - коротка стрижка і скромні вбрання Фото: AFP Getty Images

Тоді політикиня зіткнулася з шаленою дискримінацією. Зокрема, від експрезидента Молдови Володимира Вороніна лунали звинувачення у "зраді сімейних цінностей", ба більше – він називав її "посміховиськом Молдови".

"Я ніколи не вважала, що бути самотньою жінкою - це соромно. Може, це гріх навіть бути жінкою? ", - зауважувала Мая.

До слова, зараз чинна президентка Молдови незаміжня. Вона мешкає сама у власній двокімнатній квартирі, як пишуть у ЗМІ.

Старт до президенства

Та не лише особисте життя Санду піддавалося критиці. У 2018 році розгорілася хвиля хейту через її зовнішній вигляд під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом. Тоді політикиня обрала чорну сукню, приталений коричневий жакет та відкриті босоніжки. Саме останній пункт спричинив обговорення, мовляв, Мая мала обрати закрите взуття на даний захід.

Підступні босоніжки Санду Фото: ea.md

Можливо, якби Санду мала стилістів, то не припустилася б таких помилок. Як вона зізнавалася - свій одяг обирає сама. А радиться максимум зі своїми рідними.

У 2019 році її публічні виходи стали більш офіційними, адже Мая Санду почала обіймати посаду прем’єр-міністерки Молдови. Журналісти-фотографи намагалися вловити деталі гардеробу посадовиці. Однак крім високих підборів увагу більше нічого не привертало. Політикиня була досить стриманою у своїх вбраннях та в першу чергу - в прикрасах.

Біографія Маї Санду поповнюється черговими політичними здобутками, а гардероб такий же стриманий та по-своєму елегантний Фото: Getty Images

Не змінився її стиль і у 2020 році, коли Санду перемогла на виборах і стала першою в історії Молдови жінкою-президенткою. На інавгурацію вона обрала блідо-блакитну сукню, яка знову підкреслювала фігуру Санду.

Як вам такий образ? Фото: Getty Images

Перемога на виборах

Аналізуючи стиль Санду, стилісти, м’яко кажучи, були не у захваті. Деякі образи вони іронічно називали такими, що "підібрані у хвилини поганого настрою". І за бажання ті ж речі можна було стилізувати зовсім інакше.

Санду зазвичай віддає перевагу пастельним кольорам, але особливу любов має до синього, якщо проаналізувати її гардероб Фото: Getty Images

Та Санду, здається, й не хотіла вражати своїми образами. Вона сміливо могла "вигуляти" один і той же наряд на зустрічах. І подекуди замість улюблених спідниць навіть обирала стильні штани.

Декілька років тому Санду новини розбурхала своєю сорочкою. Точніше один блогер написав, що фірмова сорочка президентки, яка з'явилася на протесті, коштувала б 70 доларів. Натомість Санду заявила, що її гардероб не має бути предметом обговорення, а в неї є сорочки, які вона придбала за зниженою ціною під час роботи у Вашингтоні Фото: Getty Images

Однак останні декілька років стиль політикині трохи змінився. Її образи називають класичними і елегантними, в яких переважають пастельні кольори. На їхню думку, все виглядає більш структуровано. Ймовірно, у Санду з’явилася команда стилістів.

Тут Санду оновила зачіску, а незмінними залишаються підбори Фото: Getty Images

Президентка Молдови обирає місцевих дизайнерів, що робить її, так би мовити, людиною з народу.

Інколи Санду дозволяє собі виходи без підборів Фото: Getty Images

До речі, є у гардеробі політикині і стильні вишиванки. Санду неодноразово з’являлася на публіці у цій білій сорочці з чорною вишивкою. А стилізувала вона її як із спідницею, так і зі штанами.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про стиль Камали Гарріс та розповідав цікаві факти про кандидатку у президенти США. А також ділився про першу леді України Олену Зеленську та її особливі образи.