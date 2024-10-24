Відверті топи, звабливі сукні та любов до чорного: як повторити стиль Христини Горняк

Переглядаючи Instagram Христини Горняк, можна виділити декілька тенденцій у її стилі: речі з деніму, любов до чорного кольору та окулярів. Про усе це - далі в нашому матеріалі Фото: Instagram

Колишня дружина шоумена та ведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк повсякчас демонструє стильні образи у своєму Instagram.

ТаблоID покаже, що носить блогерка: від маленьких чорних суконь до відвертих топів з декольте.

Любов до деніму

Денім став безумовним трендом 2024 року. Ну а найпопулярніший одяг – джинси. Мабуть, немає такої людини, в якої не було б бодай однієї пари відповідних штанів у гардеробі. Не винятком є і Христина Горняк. Вона носить, зокрема, прямі джинси сірого кольору і поєднує їх із зеленим приталеним жакетом та чорними ботильйонами.

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Другий за популярністю одяг з деніму – сорочка. Її легко можна комбінувати як із джинсами, створюючи суцільний образ, так і з іншим одягом. Христина робить яскравий акцент на білій короткій спідниці та червоних шкарпетках. Інший одяг у цьому образі відіграє базову роль.

Без сумнівів, костюми з деніму виглядають дуже стильно. Особливо у трендовому кольорі індиго – насиченому синьому. Як базу можна додавати білу футболку.

А у більш прохолодну погоду одягати куртку, як це робить Горняк. Тут вона обирає спокійний пастельний колір верхнього одягу. Звернуть увагу, блогерка дуже полюбляє окуляри. У трьох представлених образах вона з’являється із цим аксесуаром.

Варіанти кежуалу

Довгі чоботи за коліно – must have на зиму. Та й восени таке взуття досить стильно виглядає, якщо його вдало комбінувати. Наприклад, з короткою спідницею однакового кольору. Горняк також додає футболку із принтом відповідного до чобіт та спідниці кольору, що робить образ ще більш гармонійним.

Бордовий - головний колір цьогорічної осені. Дизайнер Андре Тан радив, з чим його найкраще комбінувати Фото: Instagram

Більш романтичний образ, який підійде для побачень чи прогулянок містом – об’ємна спідниця та плащ у трендових бежевих кольорах. Такий образ Христина Горняк розбавляє яскравими акцентами, наприклад, сумочкою та шкарпетками не менш трендового кольору бургунді.

До речі, про кольори. Досить неочікувано цієї осені жовтий постав серед трендів сезону. Можна як робити окремі акценти в образі, так і обирати total. Горняк обирає костюм із кросівками, що може підійти в тому числі для офісу.

А в цьому образі, який показала Христина Горняк в Instagram, вона поєднала одразу дві тренові речі. Жакет з букле – для тих, хто хоче виглядати стильно та дорого. І штани із замші, яка теж стала фаворитом осені 2024. Стилісти радять обирати класичні подовженої форми і комбінувати із жакетом.

Жакет в стилі Chanel - для любителів дорогої класики Фото: Instagram

Наступний образ міг би називатися типовим кежуалом – біла сорочка, сині джинси і чорне пальто – якби не одна цікава деталь. Христина додає мереживний гольф із високим коміром, одягаючи його під сорочку.

Який цікавий і грайливий хід - мереживо під білу сорочку Фото: Instagram

Ще одна цікава комбінація – легка сукня із довгим рукавом та черевики на широких підборах. І класичне поєднання кольорів – синього та коричневого.

Total black

Гортаючи Інстаграм Христини Горняк, неможливо не помітити часту присутність чорного кольору в її образах. Наприклад, коротка куртка-шкірянка. Ця річ, здається, ніколи не виходить з моди, лише дещо змінює свої форми. Її вдало можна поєднувати із джинсами та базовими боді.

Ще один варіант шкіряної куртки, але із прозорою сукнею. До речі, Горняк частенько викладає звабливі фото у відповідних образах.

Total black Христина обрала в комбінації з міні-сукнею, об’ємним жакетом та фактурними колготками. До речі, якщо ви хочете підкреслити талію, обирайте жакет із широкою лінією плечей. Це візуально створить відповідні пропорції.

Ще один варіант від Христини - поєднання маленької чорної сукні із жакетом у смужку. Свою роль і увагу відбирають довгі чоботи теж чорного кольору. Нагадаємо, що цієї зими як раз варто придивитися до таких форм.

І знову про шкіру, але тепер у вигляді відкритої сукні та довгих пальчаток.

"Я буду його ніжністю, а він моїм стержнем", - підписала світлину блогерка.

Чиєю ніжністю Горняк хотіла б бути в такому відвертому образі? Фото: Instagram

"Я просто хочу бути жінкою", - писала вона під іншою світлиною.

Нагадаємо, 10 жовтня Христина Горняк відзначила своє 38-річчя та заінтригувала товариством чоловіка. До цього блогерка показувала своє тренування.