Відверті топи, звабливі сукні та любов до чорного: як повторити стиль Христини Горняк

Юлія Поджинська 24 жовтня, 07:00
Христина Горняк, верхній одяг на зиму, дублянка

Переглядаючи Instagram Христини Горняк, можна виділити декілька тенденцій у її стилі: речі з деніму, любов до чорного кольору та окулярів. Про усе це - далі в нашому матеріалі

Фото: Instagram

Колишня дружина шоумена та ведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк повсякчас демонструє стильні образи у своєму Instagram.

ТаблоID покаже, що носить блогерка: від маленьких чорних суконь до відвертих топів з декольте.

Любов до деніму

Денім став безумовним трендом 2024 року. Ну а найпопулярніший одяг – джинси. Мабуть, немає такої людини, в якої не було б бодай однієї пари відповідних штанів у гардеробі. Не винятком є і Христина Горняк. Вона носить, зокрема, прямі джинси сірого кольору і поєднує їх із зеленим приталеним жакетом та чорними ботильйонами.


Колишня дружина Остапчука
Фото: Instagram

Другий за популярністю одяг з деніму – сорочка. Її легко можна комбінувати як із джинсами, створюючи суцільний образ, так і з іншим одягом. Христина робить яскравий акцент на білій короткій спідниці та червоних шкарпетках. Інший одяг у цьому образі відіграє базову роль.

Горняк Христина - друга дружина Остапчука
Фото: Instagram

Без сумнівів, костюми з деніму виглядають дуже стильно. Особливо у трендовому кольорі індиго – насиченому синьому. Як базу можна додавати білу футболку.

Христина Горняк, колишня Остапчук
Фото: Instagram

А у більш прохолодну погоду одягати куртку, як це робить Горняк. Тут вона обирає спокійний пастельний колір верхнього одягу. Звернуть увагу, блогерка дуже полюбляє окуляри. У трьох представлених образах вона з’являється із цим аксесуаром.

Блогерка Христина Горняк
Фото: Instagram

Варіанти кежуалу

Довгі чоботи за коліно must have на зиму. Та й восени таке взуття досить стильно виглядає, якщо його вдало комбінувати. Наприклад, з короткою спідницею однакового кольору. Горняк також додає футболку із принтом відповідного до чобіт та спідниці кольору, що робить образ ще більш гармонійним.

Христина Горняк

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Фото: Instagram

Більш романтичний образ, який підійде для побачень чи прогулянок містом – об’ємна спідниця та плащ у трендових бежевих кольорах. Такий образ Христина Горняк розбавляє яскравими акцентами, наприклад, сумочкою та шкарпетками не менш трендового кольору бургунді.

Христина Горняк показала стильний образ
Фото: Instagram

До речі, про кольори. Досить неочікувано цієї осені жовтий постав серед трендів сезону. Можна як робити окремі акценти в образі, так і обирати total. Горняк обирає костюм із кросівками, що може підійти в тому числі для офісу.

Друга дружина Володимира Остапчука Христина Горняк
Фото: Instagram

А в цьому образі, який показала Христина Горняк в Instagram, вона поєднала одразу дві тренові речі. Жакет з букле – для тих, хто хоче виглядати стильно та дорого. І штани із замші, яка теж стала фаворитом осені 2024. Стилісти радять обирати класичні подовженої форми і комбінувати із жакетом.

Христина Горняк у стильному жакеті

Жакет в стилі Chanel - для любителів дорогої класики

Фото: Instagram

Наступний образ міг би називатися типовим кежуалом – біла сорочка, сині джинси і чорне пальто – якби не одна цікава деталь. Христина додає мереживний гольф із високим коміром, одягаючи його під сорочку.

Христина Горняк показала новий образ

Який цікавий і грайливий хід - мереживо під білу сорочку

Фото: Instagram

Ще одна цікава комбінація – легка сукня із довгим рукавом та черевики на широких підборах. І класичне поєднання кольорів – синього та коричневого.

Фото: Instagram

Total black

Гортаючи Інстаграм Христини Горняк, неможливо не помітити часту присутність чорного кольору в її образах. Наприклад, коротка куртка-шкірянка. Ця річ, здається, ніколи не виходить з моди, лише дещо змінює свої форми. Її вдало можна поєднувати із джинсами та базовими боді.

Христина Горняк відверте фото
Фото: Instagram

Ще один варіант шкіряної куртки, але із прозорою сукнею. До речі, Горняк частенько викладає звабливі фото у відповідних образах.

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина
Фото: Instagram

Total black Христина обрала в комбінації з міні-сукнею, об’ємним жакетом та фактурними колготками. До речі, якщо ви хочете підкреслити талію, обирайте жакет із широкою лінією плечей. Це візуально створить відповідні пропорції.

Христина Остапчук - колишня дружина ведучого
Фото: Instagram

Ще один варіант від Христини - поєднання маленької чорної сукні із жакетом у смужку. Свою роль і увагу відбирають довгі чоботи теж чорного кольору. Нагадаємо, що цієї зими як раз варто придивитися до таких форм.

Фото: Instagram

І знову про шкіру, але тепер у вигляді відкритої сукні та довгих пальчаток.

"Я буду його ніжністю, а він моїм стержнем", - підписала світлину блогерка.

Христина Остапчук у звабливому образі

Чиєю ніжністю Горняк хотіла б бути в такому відвертому образі?

Фото: Instagram

"Я просто хочу бути жінкою", - писала вона під іншою світлиною.

Фото: Instagram

Нагадаємо, 10 жовтня Христина Горняк відзначила своє 38-річчя та заінтригувала товариством чоловіка. До цього блогерка показувала своє тренування.

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