Посуньтеся, ДіКапріо, Пітт і Клуні: топ-10 нових секс-символів Голлівуду

Час іде і змінюються голлівудські ікони. Колись шоубіз не уявляв себе без Бреда Пітта, Леонардо Ді Капріо, Джорджа Клуні та інших секссимволів. А тепер на кіношному Олімпі спалахують нові яскраві зірки, котрі готові "посунути" класичних затребуваних акторів.

Хто вони такі? ТаблоID зібрав добірку цих молодих і гарячих.

Тімоті Шаламе

Відкриває наш ТОП феномен сучасного кінематографу – 29-річний актор французького походження Тімоті Шаламе.

Тімоті можна зустріти в майже кожній сучасній картині, а його впливовість і успіх почали закріплюватися з фільму "Назви мене своїм імʼям", за роль у котрому його номінувала на Оскар. Далі були "Маленькі жінки" і "Король". А проривна "Дюна" зробила Тімоті Шаламе одним із найзатребуваніших акторів сучасності.

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Цьогоріч 29-річна зірка зʼявиться в ролі музичної легенди Боба Ділана в фільмі "Абсолютно невідомий".

Тімоті Шаламе – відомий інтернет-краш. Певний час він зустрічався з донькою Джонні Деппа Лілі-Роуз Депп. А зараз перебуває у стосунках з Кайлі Дженнер. Навколо цієї дивної парочки вирує нескінченна кількість пліток, на кшталт того, що їхній роман - це фейк і піар.

Проте на нещодавній премії BAFTA пара ніжно цілувалася і тепло проводила час, що не сходиться з тим, що говорять "злі язики".

Пол Мескаль

Цей 29-річний ірландський актор тільки нещодавно почав своє сходження до слави.

Пол Мескаль став відомим завдяки своїй проривній ролі Коннела Волдрона в екранізації книги Саллі Руні "Нормальні люди". Завдяки цьому міні-серіалу актор отримав телевізійну премію BAFTA за найкращу чоловічу роль, а також номінацію на "Еммі" за гру в прайм-тайм.

Нещодавня поява Пола в "Гладіатор 2" Рідлі Скотта закріпила за ним звання одного з найвідоміших акторів Голлівуду.

Своє особисте життя він не любить коментувати. Але відомо, що Пол Мескаль зустрічався з музиканткою Фібі Бріджес з 2020 по 2022.

У 2023 році Мескаля бачили разом із кінозіркою Анджеліною Джолі (хоча актриса сказала, що їхнє побачення за кавою було лише дружнім), ірландською впливовою особою Кілін Монкріф та актрисою Софі Вайлд.

Гарріс Дікінсон

Ще один яскравий молодий представник нового Голлівуду – 28-річний британський актор Гарріс Дікінсон.

Нещодавно він зіграв головну роль в еротичному фільмі "Хороша погана дівчинка" ("Babygirl"). Сміливий образ молодого стажера Семюеля, котрий зваблює значно старшу директорку компанії, яку грає Ніколь Кідман, полюбився і запам'ятався багатьом. А танець Дікінсона під трек Джорджа Майкла "Fathers Figure" й досі віральний.

Першою серйозною участю Дікінсона в кіно була головна роль у фільмі 2017 року "Пляжні щури". Відтоді він знявся у низці картин, таких як "Малефісента: Володарка зла", "Людина короля", "Залізний кіготь" і "Бліц".

Актор був двічі номінований на премію BAFTA, а також отримав номінацію на премію British Independent Film Awards за найкращу спільну чоловічу роль у 2023 році. А за "Хороша погана дівчинка" Гарріс Дікінсон отримав нагороду "Віртуоз" Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі.

До речі, хоч образ Семюеля і збудив уяву глядачів, в реальному житті 28-річний Гарріс Дікінсон перебуває у довготривалих стосунках зі своїм шкільним коханням Роуз Грей.

Джейкоб Елорді

27-річного австралійського актора Джейкоба Елорді можна по праву назвати одним із головних голлівудських крашів.

Розпочав свій шлях до слави молодий актор з ромкому "Будка поцілунків". А от справжній підйом карʼєри Елорді стався завдяки похмурому серіалу "Ейфорія", в якому Джейкоб зіграв зірку школи і, за сумісництвом, абʼюзера Нейта.

У 2023 році Елорді отримав головну роль у фільмі "Солодкий Схід", який дебютував на Каннському кінофестивалі. Того ж року Джейкоб зіграв Елвіса Преслі у фільмі Софії Копполи "Прісцилла". Трохи пізніше була роль в яскравому "Солтберн", за яку Джейкоб був номінований на кінопремію BAFTA за найкращу чоловічу роль другого плану.

Джейкоб Елорді - улюбленець режисерів Фото Luke Abby

Елорді відомий ловелас, а його особисте життя знаходиться під постійним прицілом камер папараці. Джейкоб зустрічався зі своєю колегою по знімальному майданчику "Будки поцілунків" Джоуї Кінг.

Ходили чутки, що Елорді крутив роман із Зендеєю, хоча вони ніколи не підтверджували романтичні стосунки.

Красень актор також зустрічався з донькою супермоделі Сінді Кроуфорд Каєю Гербер.

Наразі Джейкоб Елорді у стосунках з блогеркою Олівією Джейд Джануллі.

Остін Батлер

На черзі ще один Елвіс Преслі і екс Каї Гербер – 33-річний Остін Батлер. Американський актор почав свій шлях до слави ще у підлітковому віці з діснеївського серіалу "Ханна Монтана" і застряг у подібних ролях надовго.

Проривними в карʼєрі Остіна Батлера стали роботи з Квентіном Тарантіно над фільмом "Одного разу в... Голлівуді" і Джимом Джармушем над "Мертві не вмирають".

А головна роль у фільмі "Елвіс", де актор зіграв власне Елвіса Преслі, отримала численні позитивні відгуки критиків і Оскар за найкращу головну роль.

Поки що вважається, що Остін Батлер - найвдаліший кіношний Елвіс Преслі Фото Eduardo Silva

У 2024 Остін Батлер зʼявився в сиквелі "Дюна" Дені Вільньова, де його не впізнати за гримом. Актор зіграв голомозого лиходія Фейд-Раута Гарконнена.

З 2011 по 2020 рік Батлер зустрічався з Ванессою Гадженс. Пізніше мав стосунки з Лілі-Роуз Депп. А от нещодавно розійшовся з моделлю Каєю Гербер, з котрою зустрічався майже 3 роки.

Ніколас Голт

Ніколас Голт – британський актор, котрий розпочав кар'єру в дитинстві. Дехто згадає Голта з часів скандального серіалу "Скінс".

Відтоді актор мав небагато ролей, проте "Люди Ікс: Перший клас" і "Шалений Макс: Дорога гніву" допомогли Ніколасу стати впізнаваним і більш затребуваним.

А останніми роками 35-річного Голта можна зустріти все частіше на великих екранах. "Фаворитка", "Меню" і "Присяжний номер 2" Клінта Іствуда – стали успішними картинами за його участю.

Нещодавно вийшов готичний фільм жахів "Носферату" Роберта Еґґерса, де Ніколас Голт попрацював пліч-о-пліч з Лілі-Роуз Депп і Біллом Скарсгардом.

Нині Ніколас Голт одружений з моделлю Брайаною Голлі.

Дрю Старкі

31-річний актор Джозеф Ендрю (Дрю) Старкі розпочинав як актор другого плану у підліткових драмах "З любовʼю, Саймон" та "Ненависть, яку ви породжуєте".

А от визнання Дрю здобув завдяки ролі проблемного підлітка Рейфа Кемерона в пригодницькому серіалі від Netflix "Зовнішні мілини".

Нещодавно вийшов драматичний фільм Луки Гуаданьїно "Квір", за мотивами однойменної книги Вільяма Берроуза, в котрому Дрю Старкі зіграв з іншим голлівудським актором Деніелем Крейґом.

У новому "Квір" Дрю Старкі зіграв сміливу роль Фото AIDAN ZAMIRI

Картина набула статусу скандальної ще на моменті створення, коли стало відомо, що будуть присутні відверті гомосексуальні секс-сцени.

Про особисте молодої зірки відомо небагато. Актор начебто ще минулоріч зустрічався з актрисою Одессою Азайен.

Лео Вудалл

Британський актор Лео Вудалл дебютував у кіно відносно нещодавно, зігравши другорядну роль в фільмі "Загублене серце / Черрі". А от по-справжньому Лео привернув до себе увагу з популярним серіалом "Білий лотос".

Цьогоріч на екрани повертається "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", де 28-річний Вудалл зіграв привабливого Роксстера, з яким знайомиться Бріджит і відкриває світ по-новому (знову цей вайб "Babygirl").

Нещодавно Лео поспокушав Бріджит Джонс Фото @rhysframpton

Амурне життя актора частенько було під прицілом ЗМІ. У листопаді 2023 року виконавці головних ролей у "Білому лотосі" Меган Фейгі та Лео Вудолл підтвердили свої стосунки, коли їх помітили під час поцілунку в Нью-Йорку. Через кілька місяців, у лютому 2024 року, вони зробили це офіційно в Instagram на радість своїм шанувальникам.

Джеремі Аллен Вайт

Широку популярність 34-річний Джеремі Аллен Вайт отримав завдяки нашумілому серіалу "Безсоромні". Проте здавалося, що це перший і останній тріумф актора.

У 2022 році Вайт отримав головну роль у серіалі "Ведмідь". Він грає проблемного, але блискучого нью-йоркського шефкухаря Кармен, котрий повертається до рідного Чикаго, щоб врятувати ресторан свого покійного брата. Серіал приніс актору три премії "Золотий глобус", дві премії Гільдії кіноакторів США і два "Еммі".

А скоро ми побачимо Джеремі Аллена Вайта у ролі співака Брюса Спрінгстіна в байопіку "Визволи мене з нізвідки".

Зірка "Безсоромних" перебуває з 2019 року у шлюбі з актрисою Еддісон Тімлін.

Джозеф Квін

Джозеф Квін – ще одна зірка серіалів. 31-річний англійський актор прославився своєю роллю Едді Мансона в четвертому сезоні "Дивні дива" від Netflix.

Раніше Квін знімався в серіалах BBC One "Діккенс", "Говардс-Енд" і "Знедолені".

Минулоріч актор Джозеф Квін зʼявився на великому екрані в ролі Гета в історичному бойовику "Гладіатор II", що значно розширює його акторський діапазон і й зміцнює статус в кіноіндустрії.

Подейкують, що Квін зустрічається з відомою співачкою Doja Cat.

Нагадаємо, що ТаблоID робив добірку секссимволів 90-х. Цікаво, чи зможуть молоді зірки замінити класику Голлівуду?