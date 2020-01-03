Jamala, The Hardkiss, MamaRika та інші зірки на прем'єрі Disney
3 січня у Палаці спорту в рамках великого європейського туру Disney on Ice презентував своє шоу в Києві. Постановкою "Крижане серце" (Frozen) займається компанія Feld Entertainment — світовий лідер у створенні видовищних театралізованих шоу для всієї родини.
До України Disney on Ice приїхав вперше, а ось в світі ці льодові постановки користуються популярністю вже дуже давно. З 1981 року шоу встигли побачити глядачі в 75-ти країнах і на шести континентах.
Подивитися виставу знаменитої компанії до Палацу спорту прийшли Jamala з сім'єю, реперка Alyona Alyona, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна з чоловіком Валерієм Бебко і сином Данилом, учасниця групи A.R.M.I.A Світлана Сафронова та інші українські зірки.
Усього в Україні очікується 11 шоу Disney. Тут покажуть оригінальну історію Disney про двох королівських сестер Анну і Ельзу.
Разом з ними глядачі відправляться в казкову подорож чарівною країною.
Відважний мисливець Крістоф, його вірний олень Свен, веселий, доброзичливий сніговик Олаф і тролі будуть супроводжувати їх в цій подорожі, а спеціальними гостями шоу стануть Міккі і Мінні Маус, Дональд Дак, Гуфі, принцеси Disney, герої "Історії іграшок", "В пошуках Немо"," Короля Лева" та інші. І все це під музичні хіти "Let It Go", "Do You Want To Build a Snowman?" і "Fixer Upper".
Майже всі артисти Disney on Ice — професійні фігуристи, які в різний час ставали переможцями спортивних змагань, а головний хореограф шоу Сінді Стюарт в минулому — тренерка Олімпійських чемпіонів та чотириразова номінантка на премію "Хореограф року".
Усього в шоу задіяно понад 50 майстрів фігурного катання, а над спецефектами і декораціями попрацювали кращі з кращих в області світла та піротехніки.
Побачити Disney on Ice можна в Палаці спорту з 3 по 6 січня.