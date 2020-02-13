"Пісня року Поплавського": волохата Каменських, Ющенко та Осадча з декольте до пупа

12-го лютого у Палаці "Україна" відгриміла музична премія "Українська пісня року", яку свого часу започаткував ректор і артист Михайло Поплавський.
Саме цього року він вирішив відновити премію та зробив це разом із колегою Олегом Винником.
За словами Поплавського, премія покликана "відзначити найкращих виконавців країни, які створюють унікальну сучасну музику, тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру і прославляє Україну у світі".
"А також тих, хто своєю багаторічною творчістю, просоченою національними традиціями, етнікою, любов'ю до своєї країни і музики, став легендою і прикладом для багатьох поколінь українців", – зауважив артист на брифінгу перед початком заходу.
Премію Поплавського цього вечора отримали: Настя Каменських із піснею "Обіцяю"; KHAYAT – "Осока"; TARABAROVA – "Мені казково"; Віталій Козловський – "Мала"; LAUD – "У цю ніч".
Також за треки "Камікадзе", "Динаміт" був нагороджений гурт "DILEMMA"; Павло Зібров за "Вуса-бренд"; Наталія Бучинська – "Не питай"; MÉLOVIN – "Вітрила"; DZIDZIO – "Вихідний"; Олександр Пономарьов – "Закоханий"; Ніна Матвієнко – "Чарівна скрипка"; Michelle Andrade – "Не знаю"; Сергій Бабкін – "Єви і Адами"; Наталія Могилевська – "Я покохала"; Таюне – "Солодкі сльози";
І, звісно ж, не пішли без премії самі Олег Винник та Михайло Поплавський.
Фото Дмитра Ларіна для ТаблоID