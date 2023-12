Стало відомо, хто змагатиметься у фіналі Нацвідбору на "Євробачення"-2019

За результатами 2-го півфіналу Національного відбору на "Євробачення", що відбувся 16-го лютого в Києві, до фіналу потрапили KAZKA, ANNA MARIA та Freedom Jazz.

Усього за вихід у фінал змагалися 8 учасників: Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii та Freedom Jazz.

Бали журі у складі Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова розподілилися наступним чином: 1 - Kira Mazur, 2 - KHAYAT, 3 - Braii, 4 - Ivan NAVI, 5 - ANNA MARIA, 6 - LAUD, 7 - KAZKA, 8 - Freedom Jazz.

Глядачі оцінили виступи конкурсантів так: 1 - Kira Mazur, 2 - Braii, LAUD, 4 - Ivan NAVI, 5 - KAZKA, 6 - KHAYAT, 7 - ANNA MARIA та 8 - Freedom Jazz.

Першим на сцену вийшов доволі відомий артист зі Львова Ivan NAVI зі жвавою композицією "All for the love".

Євген Філатов відзначив почуття свята від виступу та погодився з ведучим Сергієм Притулою, який указав на схожість пісні Вані з композицією "Can't stop the feeling" Джастіна Тімберлейка.

"Було дуже легко, таке шампанське... дитяче", - сказав про виступ Івана Андрій Данилко.

Другими виступали заслужені артистки Криму, сестри ANNA MARIA з піснею "My Road", яку дівчата написали самі.

Джамала подякувала співачкам за вокально складний дует, професіоналізм та впевнений спів. Данилко з Філатовим теж розхвалили виступ близнючок.

До речі, Джамала зізналася, що Анна і Марія їй наснилися, і уві сні вона їх коротко підстригла

Один із фаворитів цього Нацвідбору - гурт KAZKA - виступив третім із англомовною композицією "Apart".

Торік Джамала критикувала вокал солістки Олександри. Але цього року Джа утрималася від критики співу і відзначила, що солістка виросла як виконавиця.

"У пісні є аура. Це машина з повною комплектацією", - сказав Данилко про виступ гурту.

Але найвищий бал ані судді, ані глядачі групі не дали

Співачка Kira Mazur виконала композицію "Дихати", намагаючись поєднати фолк, поп, рок та навіть місцями академічний вокал.

Джамала назвала пісню Кіри занадто "місцевою" та олдскульною. Філатов знайшов у виступі інфернальність та драматичність, які заважали святу і задоволенню, з якими асоціюється "Євробачення".

Принаймні зовнішнім виглядом Кіра Мазур мала запам'ятатися

Другий рік поспіль у Нацвідборі виступив LAUD, який торік сподобався суддям.

"Ти завжди співаєш дуже круто. У мене були мурахи. І це не тому, що у нас один продюсер, а тому, що ти справжній артист", - сказала Джамала, але зауважила, що його пісню все ж таки не бачить на "Євробаченні".

"Мені і торік ви здавалися впевненим і крутом, ви виросли за цей рік. Але я погоджуюся з Джамалою, що ця пісня не конкурсна", - сказав Данилко.

А це Притула і Влад демонструють "погляд мачо"

Шостим на сцену вийшов KHAYAT та заспівав "Ever" у стилі фольктроніки.

Євген Філатов назвав співака самобутнім, Джамала вподобала його тембр, але зауважила, що "заспівано дуже не точно".

Халат співака та його пісня не дуже вразили суддів

10 днів тому хлопцю розбили обличчя у метро , але, як бачимо, до виступу усе загоїлося

Співачка Braii виступила зі своїм інді-роковим "Maybe".

Філатов сказав, що така музика могла б бути чудовим саундтреком до якогось серіалу. А Данилко назвав пісню дуже атмосферною та зізнався, що кілька разів слухав її в машині.

Джамала ж назвала "інтелігентною провокацією" саме Оксану (як звуть солістку Braii).

А ще Джамала вподобала ноги Braii

І закривали другий півфінал підопічні Олени Коляденко тріо Freedom Jazz.

"Я дуже радий, що ви нарешті виступили не з кавером, а зі своєю піснею. Це так чистенько, так круто, я так хочу, щоб ви були в фіналі", - сказав Данилко.

"Я не можу аплодувати сидячи, коли співає жінка на 8-му місяці вагітності", - звернался Джамала до однієї з солісток, яка дійсно вагітна.

Freedom Jazz набрали найбільше балів і від суддів, і від глядачів

"Усе цілісно, просто моноліт", - зазначив Філатов.

Отже, у фіналі 23-го лютого зустрінуться MARUV, YUKO, Brunettes shoot blondes, KAZKA, ANNA MARIA та Freedom Jazz.

