Стало відомо, хто змагатиметься у фіналі Нацвідбору на "Євробачення"-2019
За результатами 2-го півфіналу Національного відбору на "Євробачення", що відбувся 16-го лютого в Києві, до фіналу потрапили KAZKA, ANNA MARIA та Freedom Jazz.
Усього за вихід у фінал змагалися 8 учасників: Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii та Freedom Jazz.
Бали журі у складі Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова розподілилися наступним чином: 1 - Kira Mazur, 2 - KHAYAT, 3 - Braii, 4 - Ivan NAVI, 5 - ANNA MARIA, 6 - LAUD, 7 - KAZKA, 8 - Freedom Jazz.
Глядачі оцінили виступи конкурсантів так: 1 - Kira Mazur, 2 - Braii, LAUD, 4 - Ivan NAVI, 5 - KAZKA, 6 - KHAYAT, 7 - ANNA MARIA та 8 - Freedom Jazz.
Першим на сцену вийшов доволі відомий артист зі Львова Ivan NAVI зі жвавою композицією "All for the love".
Євген Філатов відзначив почуття свята від виступу та погодився з ведучим Сергієм Притулою, який указав на схожість пісні Вані з композицією "Can't stop the feeling" Джастіна Тімберлейка.
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ІВАНА:
Другими виступали заслужені артистки Криму, сестри ANNA MARIA з піснею "My Road", яку дівчата написали самі.
Джамала подякувала співачкам за вокально складний дует, професіоналізм та впевнений спів. Данилко з Філатовим теж розхвалили виступ близнючок.
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП:
Один із фаворитів цього Нацвідбору - гурт KAZKA - виступив третім із англомовною композицією "Apart".
Торік Джамала критикувала вокал солістки Олександри. Але цього року Джа утрималася від критики співу і відзначила, що солістка виросла як виконавиця.
"У пісні є аура. Це машина з повною комплектацією", - сказав Данилко про виступ гурту.
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП:
Співачка Kira Mazur виконала композицію "Дихати", намагаючись поєднати фолк, поп, рок та навіть місцями академічний вокал.
Джамала назвала пісню Кіри занадто "місцевою" та олдскульною. Філатов знайшов у виступі інфернальність та драматичність, які заважали святу і задоволенню, з якими асоціюється "Євробачення".
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП:
Другий рік поспіль у Нацвідборі виступив LAUD, який торік сподобався суддям.
"Ти завжди співаєш дуже круто. У мене були мурахи. І це не тому, що у нас один продюсер, а тому, що ти справжній артист", - сказала Джамала, але зауважила, що його пісню все ж таки не бачить на "Євробаченні".
"Мені і торік ви здавалися впевненим і крутом, ви виросли за цей рік. Але я погоджуюся з Джамалою, що ця пісня не конкурсна", - сказав Данилко.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Шостим на сцену вийшов KHAYAT та заспівав "Ever" у стилі фольктроніки.
Євген Філатов назвав співака самобутнім, Джамала вподобала його тембр, але зауважила, що "заспівано дуже не точно".
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП:
Співачка Braii виступила зі своїм інді-роковим "Maybe".
Філатов сказав, що така музика могла б бути чудовим саундтреком до якогось серіалу. А Данилко назвав пісню дуже атмосферною та зізнався, що кілька разів слухав її в машині.
Джамала ж назвала "інтелігентною провокацією" саме Оксану (як звуть солістку Braii).
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП:
І закривали другий півфінал підопічні Олени Коляденко тріо Freedom Jazz.
"Я дуже радий, що ви нарешті виступили не з кавером, а зі своєю піснею. Це так чистенько, так круто, я так хочу, щоб ви були в фіналі", - сказав Данилко.
"Я не можу аплодувати сидячи, коли співає жінка на 8-му місяці вагітності", - звернался Джамала до однієї з солісток, яка дійсно вагітна.
"Усе цілісно, просто моноліт", - зазначив Філатов.
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП:
Отже, у фіналі 23-го лютого зустрінуться MARUV, YUKO, Brunettes shoot blondes, KAZKA, ANNA MARIA та Freedom Jazz.