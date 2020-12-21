Ющенки, Єгорова та Горбунов послухали The Hardkiss на закритому заході

Понеділок, 21 грудня 2020, 16:14

Днями в готелі Єлизавети Юрушевої відбувся закритий захід, на якому зібралися відомі київські тусовщики і бізнесмени.

Меценат Андрій Доценко влаштував вечір з нагоди дня народження свого благодійного фонду і запросив друзів та партнерів.

Ведучим заходу був Юрій Горбунов, а за музичну частину відповідав гурт The Hardkiss.

Подію відвідали співачка Alyosha, телеведуча Сніжана Єгорова, син експрезидента Віктора Ющенка Андрій з дружиною Оленою, співачка Lilu, депутатка Марія Мезенцева та багато інших.

 
Ведучий Юрій Горбунов та господар вечора і власник фонду MANUS DEI Андрій Доценко
 
 
Невістка Віктора Ющенка Олена Ющенко та організаторка заходу Марина Филипенко контрастували вбраннями
 
Андрій Ющенко теж прийшов 
 
Співачка і дизайнерка Лілу 
 
Депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева теж сходила на концерт The Hardkiss 
 
Актриса Сніжана Єгорова вирішила згадати, що таке світське життя 
 
Alyosha, яка в серпні народила дочку, продемонструвала стрункі ніжки 
 
Юлія Саніна повернулася з відпочинку та з новими силами увірвалася у роботу, якої в артистів зараз не так вже й багато
 

Фото пресслужби


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