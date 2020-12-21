Ющенки, Єгорова та Горбунов послухали The Hardkiss на закритому заході
Понеділок, 21 грудня 2020, 16:14
Днями в готелі Єлизавети Юрушевої відбувся закритий захід, на якому зібралися відомі київські тусовщики і бізнесмени.
Меценат Андрій Доценко влаштував вечір з нагоди дня народження свого благодійного фонду і запросив друзів та партнерів.
Ведучим заходу був Юрій Горбунов, а за музичну частину відповідав гурт The Hardkiss.
Подію відвідали співачка Alyosha, телеведуча Сніжана Єгорова, син експрезидента Віктора Ющенка Андрій з дружиною Оленою, співачка Lilu, депутатка Марія Мезенцева та багато інших.
Фото пресслужби
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