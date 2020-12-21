Ющенки, Єгорова та Горбунов послухали The Hardkiss на закритому заході

Днями в готелі Єлизавети Юрушевої відбувся закритий захід, на якому зібралися відомі київські тусовщики і бізнесмени.

Меценат Андрій Доценко влаштував вечір з нагоди дня народження свого благодійного фонду і запросив друзів та партнерів.

Ведучим заходу був Юрій Горбунов, а за музичну частину відповідав гурт The Hardkiss.

Подію відвідали співачка Alyosha, телеведуча Сніжана Єгорова, син експрезидента Віктора Ющенка Андрій з дружиною Оленою, співачка Lilu, депутатка Марія Мезенцева та багато інших.

Ведучий Юрій Горбунов та господар вечора і власник фонду MANUS DEI Андрій Доценко

Невістка Віктора Ющенка Олена Ющенко та організаторка заходу Марина Филипенко контрастували вбраннями

Андрій Ющенко теж прийшов

Співачка і дизайнерка Лілу

Депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева теж сходила на концерт The Hardkiss

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Фото пресслужби