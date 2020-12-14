Юрушева у Vogue зізналася, що не страждає від публічності та хоче поговорити з Міддлтон

Бізнес-леді та дружина депутата Єлизавета Юрушева стала однією з видатних українських жінок, про яких написали у книзі Ukrainian Women in Vogue.

В інтерв’ю виданню керівниця одного з наймодніших готелів столиці розказала, як розставляє пріоритети, чому не женеться за ідеалом та з ким із відомих жінок хотіла б поспілкуватися.

"Баланс між кар'єрою і особистим життям, який всі сьогодні намагаються знайти, мені здається вельми ілюзорним. У певний момент часу ми все одно робимо вибір або на користь одного, або на користь іншого. У мене в пріоритеті зараз діти", - каже Єлизавета.

"Так, я розумію, що від цього іноді страждає моя робота, але це усвідомлений вибір. Вони виростуть дуже швидко, а робота від нас точно не втече", - зауважує 33-річна мати двох дітей.

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Зараз у пріоритеті Лізи - її син та донька

На запитання, як вона ставиться до вимоги сучасного суспільства бути найкращою в усьому, Ліза каже:

"Я впевнена, що установка "бути найкращою у всьому" - це не суспільство нам нав'язує, а ми самі собі. Я недавно зловила себе на цій думці і намагаюся відучитися від цього. Кращою потрібно бути в своїй улюбленій справі, адже все осягнути неможливо".

"Якщо хочеться в чомусь розібратися, то потрібно йти за своєю мрією, вивчати питання, робити певні кроки і навіть набивати шишки, але це не історія про "бути найкращою у всьому", а "бути найкращою в чомусь конкретному". Також важливо розуміти, що для своїх дітей і рідних ми і так найкращі, і хоча б тут нам потрібно не намагатися щось доводити", - наголошує Юрушева.

"Так, у кожної з нас є почуття провини, що ми довго були на роботі, зустрічах, займалися справами і не приділили достатньо часу сім'ї, але мучити себе цією гонкою за ідеалом не потрібно", - вважає вона.

фото vogue

Свою публічність Єлизавета не перебільшує, а навпаки.

"Я не страждаю від цього і не вважаю себе зіркою. У мене не той рівень публічності, який мені заважає в повсякденному житті", - запевняє вона.

На запитання, з ким із видатних жінок вона б хотіла відверто поговорити, Юрушева каже:

"Мені було б дуже цікаво поспілкуватися з Єлизаветою II, а також з Кейт Міддлтон, які можуть з різних сторін розповісти про життя королівської сім'ї. Також мене надихають жінки-політики, які в цьому жорсткому світі відстоюють наші права і йдуть вперед. Серед моїх фаворитів - Мішель Обама і Гілларі Клінтон. Я впевнена, що після спілкування з такими жінками кожній захочеться перевернути гори".

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