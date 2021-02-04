Несамовиті танці і торт з короною: ФОТО з гучної вечірки Олі Полякової

Днями співачка Оля Полякова гучно відзначила свій день народження в одному із закладів столиці.

Друзі і родичі зірки влаштували їй сюрприз у вигляді вечірки, на якій було багато квітів, танців і веселощів.

Все це видно на яскравих фотографіях зі свята, якими сама артистка та її представники поділилися у соцмережах та ЗМІ.

Маша Єфросиніна, Соня Плакидюк і Даша Астаф'єва були серед гостей

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Буквально тиждень тому Полякова танцювала з Могилевською на сюрприз-вечірці балерини Катерини Кухар , і ось сталося навпаки

Поліна Неня і Катерина Кухар позували без соціальної дистанції

Андре Тан прихопив за талію Дашу Астаф'єву

Маша Єфросиніна тепер має фото зі срібними "кіньми" Полякової

Міша Романова вигуляла біле хутро та розкошелилася на оберемок червоних троянд для іменинниці

Старша донька Полякової Маша з подружкою Ренатою Ясінською

Продюсер Полякової Михайло Ясінський

Продюсер Вадим Лисиця

За музичне оформлення вечірки відповідала DJ NANA

Оля була в ударі

І Леся також

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Справжня поп-зірки повинна вміти танцювати, як у кліпах Брітні Спірз та Бейонсе

Найсмачніший момент свята

Корона для Королеви

Фото надані пресслужбою