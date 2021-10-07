Остання Рада Разумкова: червоні луки депутаток і Арахамія в гіпсі. ФОТОРЕПОРТАЖ
7 жовтня 2021, 13:59
7-го жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Разумков покинув сесійну залу під аплодисменти.
Юлії Тимошенко в парламенті не було, хоча за відставку спікера проголосувало 20 її однопартійців.
А ось Петро Порошенко, Кіра Рудик, Давид Арахамія та інші лідери фракцій не пропустили такої події.
Кілька депутаток цього дня обрали яскраві червоні вбрання. Особливо помітною була Наталія Королевська у своєму піджаку від Balmain вартістю близько 1500 євро (45 тисяч гривень).
Фото Дмитра Ларіна
Приєднуйтесь до дискусії