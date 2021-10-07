Остання Рада Разумкова: червоні луки депутаток і Арахамія в гіпсі. ФОТОРЕПОРТАЖ

Четвер, 7 жовтня 2021, 13:59

7-го жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Разумков покинув сесійну залу під аплодисменти.

Юлії Тимошенко в парламенті не було, хоча за відставку спікера проголосувало 20 її однопартійців.

А ось Петро Порошенко, Кіра Рудик, Давид Арахамія та інші лідери фракцій не пропустили такої події. 

Кілька депутаток цього дня обрали яскраві червоні вбрання. Особливо помітною була Наталія Королевська у своєму піджаку від Balmain вартістю близько 1500 євро (45 тисяч гривень). 

 
Разумков пройшовся парламентом і поручкався з депутатами 
усі фото дмитро ларін
 

 

 
 
Маскового режиму, як і раніше, дотримуються далеко не всі парламентарії 
 
"Юзік" Юрій Корявченков споглядає 
 
 
"От і все..." 
 
Останні хвилини на посаді спікера 
 
Гео Лерос - один із кандидатів на посаду спікера 
 
Давид Арахамія прийшов у Раду травмований. Він зламав руку, катаючись на баггі 
 
Цікаво, що сталося з обличчям Сергія Власенка
 
Той самий Трухін, про ДТП якого президент Зеленський майже нічого не знає 
 
Про соціальну дистанцію у Раді не йдеться 
 
Голова партії "Голос" Кіра Рудик 
 
Петро Порошенко когось дуже радий бачити 
 
Любителька дорогих лахів і сумок Оксана Дмитрієва у кольорах прапору УПА 
 
Ірина Геращенко була яскрава, як ніколи 
 
Червоний цього дня був у фаворі серед нардепок 
 
 
Людмила Буймістер уявила себе рок-зіркою 
 
Ольга Савченко, певно, цього разу заховала свою сумку подалі від камер
 
Вікторія Сюмар засумувала 
 
Клітинка теж нині популярна серед парламентаріїв 
 
Разумков був спікером Ради два роки 
 
У деяких нардепок навіть манікюр патріотичний 
 
Королевська прийшла в ошатному жакеті від Balmain, який коштує приблизно 1500 євро
 
Роки ідуть, спікери змінюються, а Шуфрич той самий
 
Тепер очолити парламент може Руслан Стефанчук, а першим віцеспікером стати Олександр Корнієнко 

Фото Дмитра Ларіна 


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