Остання Рада Разумкова: червоні луки депутаток і Арахамія в гіпсі. ФОТОРЕПОРТАЖ

7-го жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Разумков покинув сесійну залу під аплодисменти.

Юлії Тимошенко в парламенті не було, хоча за відставку спікера проголосувало 20 її однопартійців.

А ось Петро Порошенко, Кіра Рудик, Давид Арахамія та інші лідери фракцій не пропустили такої події.

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Кілька депутаток цього дня обрали яскраві червоні вбрання. Особливо помітною була Наталія Королевська у своєму піджаку від Balmain вартістю близько 1500 євро (45 тисяч гривень).

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