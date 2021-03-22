Далеко не всім депутаткам вистачає нахабності (або грошей) носити в Раду одяг та сумки, які коштують набагато більше, ніж складає їхня зарплата.

Звісно ж, Chanel, Dior та Saint Laurent не зникли з парламенту, але і бюджетний бренд Michael Kors теж частенько з’являється в руках народних обраниць. А дехто не цурається і no name аксесуарів.

У п’ятницю, в останній день роботи Ради перед карантином, жінки засвітили різноманітні торбини, деякі з яких ТаблоID розпізнав та проаналізував.

Депутатка фракції "Слуга народу" і членкиня Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль уже не вперше потрапляє до числа тих парламентських модниць, які дозволяють собі носити на роботу сумки від елітних брендів. Раніше вона вже приходила з чорною сумочкою від Chanel і ось вигуляла її знову.

Така сумка коштує кілька тисяч євро (понад сто тисяч гривень) усі фото дмитра ларіна

Не менш дорогу сумку цього ж дня засвітила в парламенті депутатка "Слуги народу", міжнародна юристка Ольга Савченко. Свою молочну блузку та темно-сині брюки вона доповнила блакитною сумочкою від Dior вартістю понад 5 тисяч доларів.

Також "потішила" недешевим аксесуаром депутатка від президентської фракції, колишня бізнесвумен Юлія Діденко, яка прийшла з сірою сумкою від Sain Laurent.

Діденко вже не вперше з цією сумкою в Раді

Ціна на ці речі залежить від розміру

Знайшлося у Раді і кілька прихильниць відносно бюджетного американського бренду Michael Kors.

Подібні сумки можуть собі дозволити не лише депутатки

7 тисяч гривень за сумку при зарплатні близько 40 - цілком реально

Ще одна (неопізнана) власниця Michael Kors

А це сумка Ірини Фриз

Зі знижкою так сумку можна знайти і дешевше

Колишня благодійниця та громадська діячка, членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах

Єлизавета Богуцька серед тих депутаток, які не були помічені із дорогими брендами

Кіра Рудик теж без брендових логотипів

Любительці лакшері Оксані Дмитрієвій цього разу вдалося сховати сумочку від камери. Зате показала сережки, схожі на ті, які робить Bevza

Фото Дмитра Ларіна

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