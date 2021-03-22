Chanel, Dior та "бюджетний" Michael Kors: які сумки вигуляли депутатки в передкарантинну Раду
Далеко не всім депутаткам вистачає нахабності (або грошей) носити в Раду одяг та сумки, які коштують набагато більше, ніж складає їхня зарплата.
Звісно ж, Chanel, Dior та Saint Laurent не зникли з парламенту, але і бюджетний бренд Michael Kors теж частенько з’являється в руках народних обраниць. А дехто не цурається і no name аксесуарів.
У п’ятницю, в останній день роботи Ради перед карантином, жінки засвітили різноманітні торбини, деякі з яких ТаблоID розпізнав та проаналізував.
Депутатка фракції "Слуга народу" і членкиня Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль уже не вперше потрапляє до числа тих парламентських модниць, які дозволяють собі носити на роботу сумки від елітних брендів. Раніше вона вже приходила з чорною сумочкою від Chanel і ось вигуляла її знову.
Не менш дорогу сумку цього ж дня засвітила в парламенті депутатка "Слуги народу", міжнародна юристка Ольга Савченко. Свою молочну блузку та темно-сині брюки вона доповнила блакитною сумочкою від Dior вартістю понад 5 тисяч доларів.
Також "потішила" недешевим аксесуаром депутатка від президентської фракції, колишня бізнесвумен Юлія Діденко, яка прийшла з сірою сумкою від Sain Laurent.
Знайшлося у Раді і кілька прихильниць відносно бюджетного американського бренду Michael Kors.
Фото Дмитра Ларіна
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