Чоловік Мілявської про скандальне розлучення: Хай усе це лишиться на совісті Лоли

П'ятий чоловік cпівачки Лоліти Дмитро Іванов прокоментував їхнє скандальне розлучення та чутки щодо своїх зрад. Він вважає, що зірка чинить із ним дуже несправедливо.

Про це пише "Комсомольская правда".

"Вважаю, те, що вона робить, обернеться проти неї ж. На мене ллється бруд, погрози, в соцмережах пишуть, який я покидьок та негідник... Вважаю, коли люди цивілізовані та виховані, то повинні розлучатися не так. Неприємно, некрасиво. Та хай усе це лишиться на совісті Лоли. Вона робить, як вважає за потрібне", - зазначив Іванов.

Іванов заявив, що йому погрожують

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Зі слів Дмитра, у них зі співачкою є шлюбний контракт, укласти який було свого часу саме його ініціативою.

"Пішли до нотаріуса і все зробили. У нас ні дітей спільних, ні майна. Це ні для кого не секрет", - наголосив він.

Чоловік Лоліти каже, що скандал і "лиття бруду" - на її совісті

Прокоментував Іванов і чутки про те, що він утримував коханку на гроші зіркової дружини.

"Ну що за маячня? Як ви взагалі собі це уявляєте? Тобто Лола дає мені гроші, а я ці гроші віддаю іншій людині? Ну як це може бути? Це брехня", - запевнив він.

Нагадаємо, на розлучення з Лолітою у жовтні подав сам Дмитро. Співачка ж натомість звернулася до суду, вимагаючи визнати їхній 9-річний шлюб фіктивним. Мовляв, Іванов ввів її в оману та від початку не мав наміру створювати сім'ю.

Фото з Instagram Іванова