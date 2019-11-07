Комік Молочний: Є надія, що Київ буде очищений від фашистської нечисті

На небосхилі російської пропаганди засяяла нова зіронька. Український комік, резидент "Comedy club" Андрій Молочний, котрий кілька років тому буцімто перебрався до Москви, заговорив про "натовпи фашистів" у Києві.

Творець скетч-шоу "Файна Юкрайна" та ексучасник "Дуета имени Чехова" написав пафосний пост у своєму Instagram.

Молочного зачепило за живе те, що в Україні можуть знести пам'ятники радянським військовим діячам. Свій допис актор приурочив до 76-ої річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників.

"...Іще п'ять років тому я навіть подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти", - побідкався Молочний.

Андрій Молочний оголосив, що у Києві "натовпи фашистів"

"Я навіть уявити собі не міг, що паплюжитимуться пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну. Що на День Перемоги 9-го травня молодь ображатиме ветеранів, а співробітники поліції не лише не присікатимуть такі дії, а самі сприятимуть цьому, змушувати ветеранів та навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками. Що буде війна, і гинутиме багато людей, наших людей! Старі люди, жінки та діти, наші діти!", - написав він.

Зі слів Молочного, те, що відбувається в останні роки в Україні - "жахіття" та "рвана рана на серці".

"Але є надія, є надія, що, як і 76 років тому, Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдів, які хочуть, щоби ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе та зрадили своїх дітей. Нічого у вас, гади, не вийде. Тепер я за цю пам'ять зубами триматимуся", - пообіцяв артист та пригадав свого прадіда, який воював під командуванням Ватутіна та Жукова.

Як відомо, Андрій Молочний народився в Коростені, а ще кілька років тому мешкав із родиною під Києвом.

Фото та скріншоти з Instagram Молочного