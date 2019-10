Трамп ляснув по коліну президента Фінляндії та насмішив мережу

Американський президент Дональд Трамп, котрий зазвичай не надто переймається повагою до чужого особистого простору, втрапив у черговий конфуз.

Під час зустрічі зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо Трамп розізлився через запитання про Зеленського, а потім іще й ляснув гостя по коліну. І Нііністьо не в захваті.

Інцидент, зокрема, промовистий вираз обличчя фінна, звісно, потрапив на камери і став мемом.

Про це пише The Huffington Post.

The Finnish President telling trump that he doesn't want to be touched is amazing and incredibly uncomfortable #TrumpMeltdown pic.twitter.com/G0s3X1sfib — Max Sternlicht (@maxstern95) October 2, 2019

Настрій у Дональда під час спільної прес-конференції з гостем був не найкращим: журналісти катували його запитаннями про телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Як зазначає видання, у момент, коли роздратований Трамп підвищує голос на представника Reuters і вимагає, щоби той ставив питання не йому, а Нііністьо, останній за кадром не стримався і розсміявся.

Trump engages in contentious back and forth with @JeffMason1 after he dodges Ukraine question:



Trump: We have the president of Finland, ask him a question.



Mason: I have one for him, I just wanted to follow up on the one I asked you—



Trump: Did you hear me? Ask him a question! pic.twitter.com/Co64SmxOmk — Oliver Darcy (@oliverdarcy) October 2, 2019

А потім фінський репортер запитав у Нііністьо, про які послуги - по аналогії з Зеленським - просив його Трамп.

"Якби поглядом можна було вбивати, у світі стало би на одного фінського журналіста менше", - підписали кадр із реакцією президента США.

If looks could kill, there’d be one less Finnish reporter. pic.twitter.com/i4b6BaJ7ax — Jon Cooper (@joncoopertweets) October 2, 2019

"Президент Фінляндії схожий на хлопця, котрий страшенно хоче попросити чек та втекти з першого побачення", - кепкують у мережі.

The President of Finland looks like a guy desperate to get the check and run-away from a first date.#TrumpMeltdown pic.twitter.com/o5xd8roYvx — Grant Stern (@grantstern) October 2, 2019

"Коли приходиш додому до друга, а він починає сваритися зі своїм батьком", - пишуть користувачі.

When you at your friends house and he starts arguing with his parents #TrumpMeltdown pic.twitter.com/DtQUBg2o4q — anthony 🍨 (@icecreamtony) October 2, 2019

The president of Finland during all that pic.twitter.com/Nz6rrKiOGi — Jennifer Bendery (@jbendery) October 2, 2019

А ще у Twitter взялися згадувати інші випадки, коли людям не подобалося, що Дональд їх торкається. Наприклад, перша леді Меланія якось, нагадаємо, ляснула чоловіка по "паскудній" руці. А якось на президента напав орел.