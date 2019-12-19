"Бордель збоченців": 49-річна блогерка Бeлоцерковська стрункою фігуркою потроллила хейтерів
Відома російська фуд-блогерка Ніка Бeлоцерковська, відома як Belonika, потроллила в Instagram ейджистів та псевдоестетів, котрі вважають, що жінкам віком 40+ уже не варто робити сексі-фото.
49-річна Ніка присвятила їм великий допис, який проілюструвала власним зображенням.
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то есть, я правильно поняла, что пока я верчу задом на Кубе, появился комитет по эстетике инстаграма и запретил бабам, маркированным 40+ тут бегать в трусах? дабы не оскорблять своей омерзительной (в этом возрасте) похотью (а какой ещё быть может посыл?) людей с повышенным чувством прекрасного. совершенно согласна: от одной мысли, что существо (40+, женский пол), которому давно пора завещать свой скелет этнографическому музею имеет наглость публично намекать на присутствие в ее жизни (о, боги) жизни (ещё раз простигосподи) половой. предлагаю пойти дальше и сделать специальные закрытые социальные сети, где мы (40+) будем трясти своими дряблыми телесами. и только по пропуску! который, конечно же, нам выдадут после тщательного медосмотра на % содержание жира и разрешённое количество складок на несвежих боках. а то ишь! хотите меня, кричат Светланы-Оксаны! совсем ох...ли, отбросы. под лавкой сидите, списанные жестокой природой. развели тут бордель извращенцев. геронтологи, блд. всех пристрелить! всех! а может, даже и сжечь. только свежее мясо! это место для красивых людей! вывешу напоследок мерзкую мерзость и спускаюсь в подвал. там темно. может и клюнет какой старичок 65+, наощупь, конечно. кого вырвет сейчас - простите. последний вагон!
Нагадаємо, Белоцерковську, якою захоплюється Оля Полякова, нещодавно "продали" на благодійному аукціоні в Києві за кругленьку суму.
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