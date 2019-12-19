"Бордель збоченців": 49-річна блогерка Бeлоцерковська стрункою фігуркою потроллила хейтерів

Відома російська фуд-блогерка Ніка Бeлоцерковська, відома як Belonika, потроллила в Instagram ейджистів та псевдоестетів, котрі вважають, що жінкам віком 40+ уже не варто робити сексі-фото.

49-річна Ніка присвятила їм великий допис, який проілюструвала власним зображенням.

Влітку Ніка святкуватиме своє 50-річчя

Жінку спробували зафукати за фото, які "вже не по віку"

Белоніка зараз на Кубі

Блогерка у Instagram демонструє не лише їжу, а й стрункі ніжки

Нагадаємо, Белоцерковську, якою захоплюється Оля Полякова, нещодавно "продали" на благодійному аукціоні в Києві за кругленьку суму.

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