"Хитрувата" дружина Тищенка пояснила, чому не ревнує його до 22-річної помічниці

Дружина Зе-депутата Миколи Тищенка Алла Барановська пояснила, чому не ревнує його до молодої помічниці. Виявляється, кандитатуру 22-річної кралечки Мар'яни Михолап підбирали вони з чоловіком разом.

Про це 24-річна Алла розповіла "Світському життю".

Микола ж прокоментував свіжі секс-скандали з його колегами по Раді та розкрив пікантне прізвисько Іллі Киви.

Алла запевняє, що не ревнує Миколу

"Мар'яну я знала заздалегідь, до цієї кампанії. Коли постало питання, чи потрібна нам помічниця, яка йому буде допомагати, ми зрозуміли, що вона дуже гарно підходить на цю роль", - поділилася жінка народного обранця.

"Я жінка хитрувата, у мене всі подружки вийшли заміж. І Мар'яна також заручена дівчина, в неї серйозні стосунки. Ну що. Миколі завжди щастить. Молода дружина, зараз молода красива помічниця. Ну нічого, тримаємося", - запевнила Барановська.

Микола ж розказав, як реагують народні обранці на те, що їхній колега Богдан Яременко без відриву від роботи листується зі 100-доларовою шльондрою.

"Я вам відкрию таємницю. Всі кажуть у парламенті: "Чому так не за дорого?", - поділився нардеп.

А це Мар'яна на роботі

А от поведінка представника "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киви, який у Раді жмакав свої геніталії, нікого вже не дивує.

"Про нього взагалі складають легенди. В парламенті називають його Ілля ***чун", - "здав" колегу 47-річний Микола.

Нагадаємо, сам Тищенко за місяці депутатства уже теж "відзначився", визвірившись на журналістку.

Фото з Instagram Барановської та Михолап