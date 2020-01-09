Шок, розчарування, стисла офіційна заява: як сприйняв палац "ніж у спину" від Гаррі та Меган

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл 8-го січня заявили, що відокремлюються від королівської родини. Подейкують, для неї це оголошення стало несподіванкою, викликавши шок, розчарування та смуток.

З'явився й офіційний коментар Букінгемського палацу, короткий та стриманий.

"Перемовини з герцогом та герцогинею Сассекськими знаходяться на ранній стадії. Ми розуміємо їхнє бажання послідувати іншим шляхом, проте це складне питання, яке потребуватиме часу для вирішення", - повідомила прес-служба королівської сім'ї.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 14 Окт 2019 в 5:19 PDT

За словами джерел у палаці, з якими поспілкувалося видання The Daily Mail, Меган із Гаррі своїм вчинком учора "натиснули ядерну кнопку". Ні королева, ні принц Чарльз, ні принц Вільям не знали, що заяву буде зроблено, аж поки нею не вибухнули всі ЗМІ.

Її Величність та решта родичів "глибоко розчаровані", шоковані, засмучені та відверто злі на принца та його жінку, які відплатили за все добро "ножем у спину".

"Перед ними всі стелилися. Вони отримали таке весілля, яке хотіли, дім, який хотіли, офіс, який хотіли, гроші, які хотіли, персонал, який хотіли, поїздки, які хотіли, та підтримку їхньої сім'ї. Чого вони хотіли ще?", - висловив обурення один із інсайдерів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 7 Ноя 2019 в 6:16 PST

"Це страшенно несправедливо по відношенню до королеви, яка не заслужила такого ставлення. Так повестися з нею - гидко. Родина розуміє, що вони хочуть зробити щось інакше, і хоче їм допомогти. Всі зараз просто приголомшені", - зазначив інший співрозмовник видання.

Як зазначають інформатори, Гаррі та Меган спланували цю витівку під час перебування в Канаді. Навіть їхній окремий вебсайт, який запустився вчора, створювався секретно.

Поки що не дуже зрозуміло, на чому ґрунтуватиметься фінансова незалежність, про яку заявило подружжя.

Як наголосили Меган та Гаррі, виплати від королівського Суверенного фонду, від яких вони тепер відмовляються, становили 5% їхнього доходу. Решту фінансування вони досі отримували від принца Чарльза та герцогства Корнуолльського. Імовірно, на ці гроші (наприклад, торік батько розділив між Вільямом та Гаррі 6,4 мільйона доларів) пара розраховує й надалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 15 Сен 2019 в 12:19 PDT

Звісно, також Гаррі має спадок від принцеси Діани (це приблизно 26 мільйонів) та своєї прабабусі - це ще 9, які перебувають у трастовому фонді. Меган Маркл за свою нетривалу акторську кар'єру встигла заробити понад 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, подейкували, Єлизавета ІІ від початку не була в захваті від одруження онука з наполовину афроамериканкою, розлученою серіальною актрисою, ще й старшою за нього. Але змирилася і навіть помагала Меган інтегруватися в королівську родину та налагодити відносини з Кейт Міддлтон.

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