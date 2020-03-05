Євробачення - "конкурс геїв, інвалідів та фріків", а переможуть росіяни: Остапчук обурив мережу скандальним стендапом

Четвер, 5 березня 2020, 15:16

Якщо телеведучий Володимир Остапчук хотів відволікти увагу публіки від теми свого скандального розлучення, то йому, схоже, це вдалося.

Мережу збурив "стендап" артиста на концерті гурту KAZKA 4-го березня.

Шокуючі висловлювання, які буцімто дозволив собі Остапчук, у довільному переказі оприлюднив офіційний Instagram Нацвідбору.

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Остапчук, ведучий Євробачення 2017 у Києві, назвав його « «конкурсом геїв, інвалідів та фріків» на відкритті концерту KAZKA у Палаці Спорту 4 березня. Володимир також сказав, що «навіщо нам Соловей, якщо все одно переможуть Little Big» Також зазначив, що у переможниці Нацвібору 2019 MARUV «немає голосу, а є тільки ноги», а учасника Україні на Євробаченні 2018 MELOVIN назвав «термінатором з катарактою». ᅠ Під час виступу люди освистували Остапчука. ᅠ P.S. Цитування є інтерпретацією і не є дослівним. ᅠ #евровидение #євробачення

Публикация от Eurovision Ukraine (@eurovision.ua) 5 Мар 2020 в 3:37 PST

Володимир Остапчук поки що свій "перформенс" не коментував. 

Як відомо, Україну на Євробаченні в Роттердамі представить гурт Go-A. Тим часом букмекери вже зробили прогнози щодо переможця.

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