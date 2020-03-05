Євробачення - "конкурс геїв, інвалідів та фріків", а переможуть росіяни: Остапчук обурив мережу скандальним стендапом

Якщо телеведучий Володимир Остапчук хотів відволікти увагу публіки від теми свого скандального розлучення, то йому, схоже, це вдалося.

Мережу збурив "стендап" артиста на концерті гурту KAZKA 4-го березня.

Шокуючі висловлювання, які буцімто дозволив собі Остапчук, у довільному переказі оприлюднив офіційний Instagram Нацвідбору.

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Володимир Остапчук поки що свій "перформенс" не коментував.

Як відомо, Україну на Євробаченні в Роттердамі представить гурт Go-A. Тим часом букмекери вже зробили прогнози щодо переможця.

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