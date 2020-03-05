Євробачення - "конкурс геїв, інвалідів та фріків", а переможуть росіяни: Остапчук обурив мережу скандальним стендапом
Якщо телеведучий Володимир Остапчук хотів відволікти увагу публіки від теми свого скандального розлучення, то йому, схоже, це вдалося.
Мережу збурив "стендап" артиста на концерті гурту KAZKA 4-го березня.
Шокуючі висловлювання, які буцімто дозволив собі Остапчук, у довільному переказі оприлюднив офіційний Instagram Нацвідбору.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Остапчук, ведучий Євробачення 2017 у Києві, назвав його « «конкурсом геїв, інвалідів та фріків» на відкритті концерту KAZKA у Палаці Спорту 4 березня. Володимир також сказав, що «навіщо нам Соловей, якщо все одно переможуть Little Big» Також зазначив, що у переможниці Нацвібору 2019 MARUV «немає голосу, а є тільки ноги», а учасника Україні на Євробаченні 2018 MELOVIN назвав «термінатором з катарактою». ᅠ Під час виступу люди освистували Остапчука. ᅠ P.S. Цитування є інтерпретацією і не є дослівним. ᅠ #евровидение #євробачення
Володимир Остапчук поки що свій "перформенс" не коментував.
Як відомо, Україну на Євробаченні в Роттердамі представить гурт Go-A. Тим часом букмекери вже зробили прогнози щодо переможця.
Відео "1+1"