Шахрай, жаднюга, син соціопата: що розповіла про Дональда Трампа його племінниця в скандальній книзі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ріс із батьком-аб'юзером, і неблагополучне дитинство пошрамувало його на все життя.

Про схильність до булінгу, а ще про скнарість та невдалий підкат до співачки Мадонни - про все це оповіла племінниця американського керманича, клінічна психологиня за фахом, Мері Трамп.

Її книга має промовисту назву "Надто багато і ніколи не досить: як моя родина створила найнебезпечнішу людину в світі".

Фрагменти з неї наводить The Guardian.

Племінниця Трампа написала про нього книжку

55-річна Мері - донька старшого брата Дональда, Фреда, якого згубив алкоголізм.

На думку жінки, і він, і Дональд, і їхні двоє сестер та братів були жертвами емоційного аб'юзу, зростаючи в родині "високофункціонального соціопата" - батька та байдужої матері. Майбутній президент, позбавлений відчуття безпеки та любові, "розвинув у собі такі риси характеру, як схильність до нарцисизму, булінгу, претензійності", а обманювати - це "спосіб його життя".

Так у старшій школі, знаючи, що його результат на важливому іспиті буде середнім, і він не увійде в топ класу, Дональд зшахраював. Він заплатив хлопчику-розумнику, щоби той здав тест за нього.

Мері каже, що її дід був соціопатом та аб'юзером

Як пише Мері, для її дядька нестепно образливою була відмова жінки. Ті, до кого намагався підбити клинці, але дістав відмову, опинялися в списку "найгірших, найпотворніших та найжирніших дуреп, яких він колись зустрічав". Зокрема так сталося зі співачкою Мадонною.

Дональда важко було назвати щедрим дядечком. Коли Мері було 12, він та його тодішня дружина Івана подарували їй на Різдво спідню білизну за 12 доларів, а іншому племіннику - щоденник у шкіряній палітурці, але застарілий на два роки. В один із наступних років Мері отримала кошика з набором смаколиків, оливками та салямі, і порожнім місцем з-під третього контейнера, що йшов у комплекті, "мабуть, із кав'яром" - його просто вийняли, передаровуючи чийсь презент.

Зате коли племінниця виросла, дядечко Дон не соромився відпускати їй компліменти на кшталт "ну ти й грудаста". Нагадаємо, дуже неоднозначно Трамп колись висловився і про власну доньку Іванку.

Дональд із улюбленою дочкою Іванкою

До слова, як розказує Мері, Дональдову улюбленицю зовсім не "на ура" сприйняла родина її чоловіка Джареда Кушнера. На їхньому весіллі, де Дональд Трамп був "неоковирний у ярмулці", батько нареченого виголосив тост, підкресливши, що Іванка виключно тому стала гідна увійти в їхню сім'ю, що прийняла іудаїзм.

Нагадаємо, надмірна активність Іванки в ролі "першої доньки країни" неодноразово смішила інтернет-користувачів і ставала темою для фотожаб.

Фото з Instagram Дональда та Іванки Трампів

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