"Друг королеви" Трамп заявив, що Америка не платитиме за охорону принца Гаррі та Меган

Безпека британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які нещодавно перебралися до Лос-Анджелеса - це не клопіт американських платників податків. Так вважає президент США Дональд Трамп.

Американський керманич, який свого часу обізвав Меган "паскудницею" написав про це у Twitter.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

"Я - великий друг та шанувальник королеви та Об'єднаного Королівства. Повідомлялося, що Гаррі та Меган, які залишили королівство, постійно мешкатимуть у Канаді. Тепер же вони залишили Канаду заради США. Одначе США не платитимуть за забезпечення їхньої безпеки. Вони самі мають платити!", - оголосив Трамп.

"Герцог та герцогиня не планують просити уряд США про ресурси безпеки", - відреагував на це речник принца Гаррі та Меган Маркл.

Він зазначив, що охорона оплачується в приватному порядку, пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 9 Ноя 2019 в 2:26 PST

Нагадаємо, наприкінці лютого канадська поліція офіційно попередила, що перестає здійснювати цілодобову охорону подружжя за держкошт. За оцінками ЗМІ, ідеться не про дрібну суму: безпека Гаррі, Меган та їхнього сина Арчі на рік може обходитися від 1,4 до понад 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, експерти передбачають, що після виходу з королівської родини принц та його дружина зможуть непогано заробляти, виступаючи на різних заходах як запрошені спікери. Також подейкують, що Меган подумує випустити другу кулінарну книжку.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Меган Маркл заборонила принцу Гаррі летіти до хворого на коронавірус батька - ЗМІ

"Світом правлять хворі люди": російські пранкери розвели принца Гаррі на скандальні одкровення?

Більше не "королівські": Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати це слово в їхньому бренді - ЗМІ