"Друг королеви" Трамп заявив, що Америка не платитиме за охорону принца Гаррі та Меган

Безпека британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які нещодавно перебралися до Лос-Анджелеса - це не клопіт американських платників податків. Так вважає президент США Дональд Трамп.

Американський керманич, який свого часу обізвав Меган "паскудницею" написав про це у Twitter.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!