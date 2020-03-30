"Друг королеви" Трамп заявив, що Америка не платитиме за охорону принца Гаррі та Меган

30 березня 2020, 11:54

Безпека британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які нещодавно перебралися до Лос-Анджелеса - це не клопіт американських платників податків. Так вважає президент США Дональд Трамп.

Американський керманич, який свого часу обізвав Меган "паскудницею" написав про це у Twitter.

"Я - великий друг та шанувальник королеви та Об'єднаного Королівства. Повідомлялося, що Гаррі та Меган, які залишили королівство, постійно мешкатимуть у Канаді. Тепер же вони залишили Канаду заради США. Одначе США не платитимуть за забезпечення їхньої безпеки. Вони самі мають платити!", - оголосив Трамп.

"Герцог та герцогиня не планують просити уряд США про ресурси безпеки", - відреагував на це речник принца Гаррі та Меган Маркл.

Він зазначив, що охорона оплачується в приватному порядку, пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 9 Ноя 2019 в 2:26 PST

Нагадаємо, наприкінці лютого канадська поліція офіційно попередила, що перестає здійснювати цілодобову охорону подружжя за держкошт. За оцінками ЗМІ, ідеться не про дрібну суму: безпека Гаррі, Меган та їхнього сина Арчі на рік може обходитися від 1,4 до понад 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, експерти передбачають, що після виходу з королівської родини принц та його дружина зможуть непогано заробляти, виступаючи на різних заходах як запрошені спікери. Також подейкують, що Меган подумує випустити другу кулінарну книжку.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Меган Маркл заборонила принцу Гаррі летіти до хворого на коронавірус батька - ЗМІ

"Світом правлять хворі люди": російські пранкери розвели принца Гаррі на скандальні одкровення?

Більше не "королівські": Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати це слово в їхньому бренді - ЗМІ


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів