47-річна Сніжана Єгорова стала нареченою
30 липня 2019, 09:33
Багатодітна мама, 47-річна актриса і телеведуча Сніжана Єгорова ошелешила новиною.
На сторінці у Facebook ексдружина Антіна Мухарського оголосила про заручини. Щоправда, хто став її нареченим, Єгорова не уточнила.
Судячи з коментарів, для багатьох підписників Сніжани ця звістка стала справжньою новиною.
Опубліковано Снежаною Егоровою Понеділок, 29 липня 2019 р.
Як відомо, Єгорова має п'ятьох дітей - двох дочок від кліпмейкера Семена Горова та двох синів і донечку від шоумена Антіна Мухарського, з яким багато років вела боротьбу через аліменти.
Фото з Instagram
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