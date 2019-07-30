47-річна Сніжана Єгорова стала нареченою

30 липня 2019, 09:33

Багатодітна мама, 47-річна актриса і телеведуча Сніжана Єгорова ошелешила новиною.

На сторінці у Facebook ексдружина Антіна Мухарського оголосила про заручини. Щоправда, хто став її нареченим, Єгорова не уточнила.

Судячи з коментарів, для багатьох підписників Сніжани ця звістка стала справжньою новиною.

Опубліковано Снежаною Егоровою Понеділок, 29 липня 2019 р.

 
Єгорова зібралася заміж втретє

Як відомо, Єгорова має п'ятьох дітей - двох дочок від кліпмейкера Семена Горова та двох синів і донечку від шоумена Антіна Мухарського, з яким багато років вела боротьбу через аліменти.

 
Хто стане черговим чоловіком багатодітної мами - наразі невідомо

Фото з Instagram


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