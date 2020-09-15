Депутат Київоблради Лірник судиться з видавчинею Ненею, яка писала, що бити жінку неприпустимо

Депутат Київської обласної ради Гліб Лірник подав позов до суду на видавчиню Поліну Неню.

У своєму позові Лірник просить захистити його честь, гідність та ділову репутацію, спростувати недостовірну інформацію про нього та стягнути моральну шкоду у розмірі 3 мільйони гривень.

Депутат стверджує, що Неня на своїй сторінці у соцмережі поширила неправдиву інформацію про те, що він бив Валентину Павлюк, з якою був одружений та від якої має сина.

Про це повідомила сама Поліна Неня та її адвокат. Перше засідання мало відбутися 15-го вересня, але його перенесли на поки невідому дату.

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⛔️ #жінкиUA Судебное заседание «у спраі захисту честі, гідності і ділової репутації» где я выступаю ответчиком за мою... Posted by Polina Nenia on Tuesday, September 15, 2020

Мова йде про те, що у травні ексдружина Лірника, Валентина заявила, що він забрав їхнього спільного сина і не віддає. Коли жінка прийшла по дитину, Лірник начебто її побив. Після чого вона заявила у поліцію та потрапила в лікарню.

Поліна Неня, яка сама пережила боротьбу за дочку зі своїм колишнім, всіляко підтримувала Валентину Павлюк, зокрема і у мережі під хештегом #жінкиUA.

Поліна активно підтримує жінок, які зазнали насилля або права яких порушують

Очередной эпический беспредел, похлеще пережитого мною! По стечению обстоятельств, у Вали Павлюк, девушки, которая... Posted by Polina Nenia on Friday, April 17, 2020

Сам Лірник спростовує факт побиття ексдружини та той факт, що він забирав сина. Каже, що Павлюк усе це робить заради хайпу.

Зараз, судячи з фото у мережі, син перебуває з Валентиною. А вона стала активно писати про права жінок у своєму Facebook.

Валентина Павлюк із сином

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