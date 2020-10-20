Коханка Тарзана висміяла його виправдання та показала поцілунок

Актриса-початківець Анастасія Шульженко, з якою зрадив свою дружину Наташу Корольову стриптизер Тарзан, вирішила підколоти коханця в соцмережі.

Вона показала їхнє спільне селфі та поміркувала про людей, які не бажають нести відповідальність за свої вчинки.

"...Як же це мило, коли люди не беруть на себе відповідальність за свої вчинки, коли винні всі навколо: повії, клофелінщиці, речовини, злі зелені чоловічки (або це були сутності, я просто не помітила, теж була "під речовинами"), ретроградний меркурій, ТВ, ЗМІ, Ернст, врешті решт, тобто ні, не він, заколотники навколо нього!", - написала Анастасія в Instagram, пригадавши аргументи, які наводили Наташа та Сергій на його захист.

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"Да хто завгодно, можна перераховувати й далі дурні виправдання та припущення, але це не до мене, це до того, хто на 200% м@@@к (літери можете самі поставити, кому як подобається", - додала жіночка.

Шульженко підкреслила, що інтимні подробиці своїх взаємин із Тарзаном вона оприлюднила лише заради того, щоби захистити себе та не дозволити "повісити" на себе крадіжку співаччиних прикрас. Настя наполягає, що їх не брала.

Акторка відреагувала на фотодобірку зіркових пар, якою днями поділилася Корольова, і в які буцімто намагаються внести розбрат "жовті" ток-шоу. На думку Насті, якщо це "хіт-парад коханок, які зруйнували сім'ї", тоді в ньому бракувало лише її фото з Тарзаном.

Шульженко стверджує, що в неї з Тарзаном був півторарічний роман

"Можете звинувачувати мене в цинізмі, відсутності душі та розуму, але мені начхати, я більше ніколи, ніколи не дам себе образити!", - підсумувала Шульженко.

Нагадаємо, на стриптизі в виконанні Тарзана Шульженко побувала в лютому 2019-го року. Тоді ж і зробила з артистом селфі, яким поділилася в Instagram. Схоже, тоді ж було знято й кадр із поцілунком.

Як відомо, остання версія Наташі та Сергія така, що Настя пропонувала їм себе в якості сурогатної матері.

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