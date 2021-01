Нікітюк у мерехтливому купальнику похизувалася тілом на Мальдівах

Схоже, цєї зими всі українські зірки по черзі побувають на Мальдівах. Слідом за Потапом і Настею Каменських, Monatik, Сантою Дімопулос та Олею Поляковою на лакшері-курорт гайнула телеведуча Леся Нікітюк.

І, звісно ж, показала свій пляжний look of the day в Instagram.

Ну от і Леся нарешті дісталася до Мальдів фото з instagram нікітюк

"Ніколи не побувати на Мальдівах - злочин! Гарувати, полетіти на Мальдіви й потім рік сидіти на мівіні - тупість...", - філософськи зазначила білявка.

Телезірка демонструє пляжний лук

Нагадаємо, не так давно економна Леся розповіла, на що вона витрачає найбільше грошей.

