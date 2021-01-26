Нікітюк у мерехтливому купальнику похизувалася тілом на Мальдівах
Вівторок, 26 січня 2021, 10:00
Схоже, цєї зими всі українські зірки по черзі побувають на Мальдівах. Слідом за Потапом і Настею Каменських, Monatik, Сантою Дімопулос та Олею Поляковою на лакшері-курорт гайнула телеведуча Леся Нікітюк.
І, звісно ж, показала свій пляжний look of the day в Instagram.
"Ніколи не побувати на Мальдівах - злочин! Гарувати, полетіти на Мальдіви й потім рік сидіти на мівіні - тупість...", - філософськи зазначила білявка.
Нагадаємо, не так давно економна Леся розповіла, на що вона витрачає найбільше грошей.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Нікітюк у Гордона згадала, як бачила Зеленського в трусах, та розказала, коли покаже себе голу
Лайфхак після свят: Нікітюк у спідньому показала, як їй роблять талію. ВІДЕО
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії