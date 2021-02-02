"Ішла гідно витримати удар": ексдружина Серьоги зазнала поразки в судовій війні за дітей

Ексдружина репера Сергія Пархоменка, також відомого як Серьога та Полиграф ШарикOFF, Поліна Ололо зазнала чергової поразки в їхній давній війні за дітей, 11-річного Марка та 10-річного Платона.

Жінка програла в апеляційному суді: їй відмовили в тому, щоби діти проживали з нею до винесення остаточного рішення.

За словами Поліни, вона була готова до такого результату та "йшла гідно витримати удар". В Insta-сторіз вона розказала, що Сергій запевнив суд, буцімто вона регулярно спілкується з дітьми.

Колишній дружині Серьоги відмовили в апеляції Скріншоти з instagram Ололо

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"Ти дозволяєш мені бачитися з дітьми?", - запитала вона Пархменка, знімаючи відео.

"Звісно", - відповів їй артист.

Батьки воюють за місце проживання двох спільних синів

Наступне судове засідання має відбутися 23-го березня. Ололо запевнила, що ніколи не здасться та продовжить боротися за синів.

Нагадаємо, Марк та Платон живуть із батьком із 2019-го. За версією матері, Сергій "викрав" хлопців, залякує їх та жорстоко з ними поводиться.

Пархоменко ж наполягає, що Ололо - "авторка своєї реальності", яку щиро проживає. Насправді ж жінка буцімто сама дала належним сином оформлену згоду на проживання дітей із ним.

У Поліни також є 3-річна донька Меліса

Як відомо, Поліна звинувачує Сергія в домашньому насильстві.