"Зробила це своїми руками": як Кароль використала Полякову для реклами своєї "скандальної" пісні

Співачка Тіна Кароль, схоже, із тих людей, які, коли життя підкидає їм кислі лимони, примудряються зробити з них смачненький лимонад, іще й соломинкою та барвистою парасолькою склянку прикрасити.

Так і нещодавню скандальну заяву своєї колеги Олі Полякової, яка обізвала її "плакальщицею на похоронах", Тіна використала для свого ж піару.

Тіні Кароль скандальний спіч Полякової пішов лише на користь фото з instagram кароль

Слова Полякової стали частиною промо пісні Кароль "Скандал".

Як так вийшло, Тіна пояснила в YouTube-шоу Russell Blog.

"...Я подумала, що тоді буде абсолютно чесним, якщо Оля стане учасником у рекламній кампанії моєї пісні. Ми не домовлялися. Я їй не дзвонила. Ми просто зробили мем, узяли та вирізали її голос в ефірі. Я зробила це своїми руками", - зізналася співачка.

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Кароль підкреслила, що добре ставиться до Полякової та стосунки з нею не з'ясовуватиме.

"Ця безконтрольність мовлення, не випадкова випадковість із нею", - зазначила Тіна.

Власне, негативні емоції, які Кароль відчуває у зв'язку з ситуацією, що сталася, спрямовані не на Полякову, а на ТРК "Україна", які не вирізали ті слова, а показали глядачам, тим самим "пробивши дно".

Нагадаємо, Полякова майже одразу перепросила Кароль у своєму Instagram, наголосивши, що її слова стосувалися виключно сумного репертуару колеги. А потім, нагадаємо, Оля жорстко "проїхалася" по фігурі Камалії.

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