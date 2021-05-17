"Усе одно всі скажуть, що я шльондра": Цибульська розказала, чи причетна до розлучення DZIDZIO

Співачка Оля Цибульська вирішила розставити крапки над "і" та відповісти на закиди щодо свого роману зі співаком Михайлом Хомою (DZIDZIO). Адже таку підозру має його дружина Ярослава (Slavia).

Оля навіть натякнула, що отримувала від неї погрози.

Оля вирішила пояснити, чи доклала вона руку до розлучення колеги фото з instagram цибульської

У програмі "Світське життя" Цибульська прокоментувала й чутки, буцімто Михайло Хома є батьком її сина Нестора.

"Мені здається, що би я зараз не сказала, все одно всі скажуть, що я шльондра, розлучниця, що я влізла в сім'ю і народила Дзідзьові сина. Тому ні, нічого в нас із Дзідзьо не було, син не належить Дзідзьо, Дзідзьо - не батько Нестора", - наголосила артистка.

Цибульська ніколи не показує свого чоловіка та батька Нестора в мережі

"Я про це говорила тисячу разів, я навіть в якийсь момент, коли почала отримувати погрозі різні в смс, в соціальних мережах... вгадай (від кого)... Там була помста кланами, родичі родичів, подруги подруг, новостворені сторінки з нулем підписниць, тобто коли оце все звалилося мені на голову, я спеціально в інтерв'ю казала "ми з кумом", але це ніяк не зупиняло цю хвилю", - поділилася Оля.

Особисто з Дзідзьо та Ярославою, які зараз розлучаються, Цибульська цю ситуацію не обговорювала.

Співачка запевняє, що між нею та Михайлом Хомою нічого не було

"Мені здається, що такі розмови мають відбуватися між чоловіком і жінкою, вдвох. Напевно, були якісь причини, недомовки у них в хаті. Але я настільки поважаю і люблю Мішу, що я навіть якщо я чула відголоски, я не наважувалася з ним говорити на цю тему. І поміть, що я зараз тобі коментар даю вже після того, як Слава цю білизну брудну винесла у всі можливі блоги і YouTube, всі можливі інтерв'ю, і коли Міша сам офіційно оголосив, що вони розлучаються", - пояснила вона Катя Осадчій.

Також Оля звернулася безпосередньо до "Славці" та запропонувала написати пісню й заспівати з нею дуетом.

Нагадаємо, Ярослава Хома днями заявила, що про початок шлюборозлучного процесу дізналася зі ЗМІ.

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