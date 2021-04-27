"Схожа на Седокову" та "забагато фотошопу": Лорак у бікіні розкритикували в мережі
Вівторок, 27 квітня 2021, 11:14
Ані Лорак виклала чергове фото в купальнику, зроблене на Мальдівах, але воно викликало неоднозначну реакції її фанатів.
Крім того, що на світлині помітили явні ознаки надмірного фотошопу, Кароліну ще й порівняли з колегою Анною Седоковою.
Фоловери Лорак не заперечують, що співачка на фото дуже красива, але пишуть, що обличчя не схоже на справжню Ані, що забагато редагування фігури, а губи стали більші ніж груди.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Лорак у обтислому комбінезоні показала сексуальну ходу. ВІДЕО
Оце так стегна: Лорак у смарагдовій сукні оголила ноги на пляжі. ВІДЕО
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії