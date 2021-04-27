"Схожа на Седокову" та "забагато фотошопу": Лорак у бікіні розкритикували в мережі

27 квітня 2021, 11:14

Ані Лорак виклала чергове фото в купальнику, зроблене на Мальдівах, але воно викликало неоднозначну реакції її фанатів.

Крім того, що на світлині помітили явні ознаки надмірного фотошопу, Кароліну ще й порівняли з колегою Анною Седоковою.

Фоловери Лорак не заперечують, що співачка на фото дуже красива, але пишуть, що обличчя не схоже на справжню Ані, що забагато редагування фігури, а губи стали більші ніж груди.

 
То як вам така Лорак? Схожа на себе чи ні?

 
Співачка вже повернулася з відпочинку та вигуляла шкіряні штани на гала-вечерю московської премії

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