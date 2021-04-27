"Схожа на Седокову" та "забагато фотошопу": Лорак у бікіні розкритикували в мережі

Ані Лорак виклала чергове фото в купальнику, зроблене на Мальдівах, але воно викликало неоднозначну реакції її фанатів.

Крім того, що на світлині помітили явні ознаки надмірного фотошопу, Кароліну ще й порівняли з колегою Анною Седоковою.

Фоловери Лорак не заперечують, що співачка на фото дуже красива, але пишуть, що обличчя не схоже на справжню Ані, що забагато редагування фігури, а губи стали більші ніж груди.

То як вам така Лорак? Схожа на себе чи ні?

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