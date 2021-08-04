"Я зву його Джеймс Бонд": мати принцеси Євгенії заступилася за її чоловіка після туси з моделями

Середа, 4 серпня 2021, 10:45

Британська королівська сім'я зазвичай воліє не коментувати подібних скандалів, тож поки мовчить щодо фотографій, на яких чоловік принцеси Євгенії, Джек Бруксбенк зображений на яхті в оточенні модельних кралечок.

А от його теща мовчати не бажає.

Колишня дружина принца Ендрю, герцогиня Сара Фергюсон стала на захист улюбленого зятя.

Мова про Джека зайшла в програмі The One Show, куди Сара завітала рекламувати свою книжку, пише People.

 
Теща стала на захист Джека Бруксбенка
фото з instagram принцеси Євгенії

Герцогиня підкреслила, що в поїздці на Капрі її зять "виконував свою роботу" амбасадора бренду текіли Casamigos

"Він - один із моїх найулюбленіших людей. Насправді я зву його Джеймс Бонд", - поділилася жінка.

"У моїй книжці він - супергерой, в він прекрасний батько, дивовижний чоловік", - наголосила вона.

 
Батьки Беатріс та Євгенії розлучилися в 1996-му, але зберегли добрі стосунки
фото з instagram сари фергюсон 

Зі слів Сари, Джек, якого вона знає вже понад десять років, їй "наче син". Герцогиня вважає, що в неї "найкрасивіші у світі зяті".

Нагадаємо, старша донька Сари та Ендрю, Беатріс вийшла за італійського мільйонера Едоардо Мапеллі Моззі минулого літа, а зараз вони чекають на первістка.

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