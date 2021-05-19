Королівський бебі-бум: 32-річна принцеса Беатріс чекає на первістка

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у 2021-му році стала прабабусею двох хлопчиків, і на підході дівчинка принца Гаррі та Меган Маркл. Але на цьому бебі-бум не закінчується: восени на поповнення очікує онука Її Величності, принцеса Беатріс.

Для 32-річної доньки принца Ендрю це буде перша дитина.

Радісну новину оголосили в Instagram королівської родини.

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Як відомо, Беатріс вийшла заміж за італійського мільйонера Едоардо Мапеллі Моззі минулого літа.

Через карантин принцесі довелося відмовитися від пишного свята мрії, зате на її вінчанні побувала бабуся, ще й дозволила надягти коштовну тіару, в якій сама одружувалася з принцом Філіпом.

Нагадаємо, зараз у 95-річної Єлизавети ІІ десятеро правнуків.

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