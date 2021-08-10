Принца Ендрю тягнуть до суду за звинуваченням у сексуальному насильстві над неповнолітньою
Жінка на ім'я Вірджинія Джуффре подала до нью-йоркського суду цивільний позов проти 61-річного принца Ендрю, герцога Йоркського.
Позивачка стверджує, що син королеви Єлизавети чинив щодо неї сексуальне насильство, будучи в курсі, що вона є неповнолітньою жертвою торгівлі людьми.
Про це повідомляє ВВС.
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Як зазначає в своєму позові Вірджинія, дії принца завдали їй суттєвих емоційних та психологічних страждань і шкоди.
"У цій країні жодна людина, навіть президент або принц, не є вищою за закон, і жодна людина, не має значення, наділена вона владою чи безсила, не може бути позбавлена законного захисту", - говорить Джуффре.
"Двадцять років тому багатство, влада, статус та зв'язки принца Ендрю дозволили йому чинити насильство над наляканою, вразливою дитиною, яку нікому було захистити. Знадобилося багато часу, щоби притягти його до відповідальності", - йдеться в позові.
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За словами Вірджинії, принц Ендрю вступав із нею в сексуальні стосунки проти її волі не один раз. Це відбувалося в лондонському домі світської левиці Гілен Максвелл, яка буцімто постачала заможним клієнтам юних дівчаток, а також у володіннях мільярдера Джеффрі Епштейна.
Як відомо, Епштейн, приятель принца Ендрю, вкоротив собі віку в 2019-му році, незабаром після арешту за звинуваченнями в сексторгівлі. Гілен Максевелл має постати перед судом у листопаді, винною вона себе не визнає.
Мета позову Джуффре - змусити принца Ендрю та його представників надати судові всі відомі їм факти по цій справі та всі пояснення, а також розглянути способи альтернативного врегулювання суперечки.
У Букінгемському палаці позову проти середнього - подейкують, улюбленого сина Єлизавети ІІ - поки не коментують. Раніше принц Ендрю наполягав, що того, про що каже Вірджинія, "категорично не було", і він "не пригадує, щоби колись зустрічався з цією леді".
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Нагадаємо, в 2019-му році герцогу Йоркському довелося скласти з себе обов'язки старшого члена королівської родини. Скандал навколо батька зачепив і дочок, Беатріс та Євгенію. Подейкували, старшій принцесі навіть довелося через це відкладати весілля.
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