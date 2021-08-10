Принца Ендрю тягнуть до суду за звинуваченням у сексуальному насильстві над неповнолітньою

Жінка на ім'я Вірджинія Джуффре подала до нью-йоркського суду цивільний позов проти 61-річного принца Ендрю, герцога Йоркського.

Позивачка стверджує, що син королеви Єлизавети чинив щодо неї сексуальне насильство, будучи в курсі, що вона є неповнолітньою жертвою торгівлі людьми.

Про це повідомляє ВВС.

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Як зазначає в своєму позові Вірджинія, дії принца завдали їй суттєвих емоційних та психологічних страждань і шкоди.

"У цій країні жодна людина, навіть президент або принц, не є вищою за закон, і жодна людина, не має значення, наділена вона владою чи безсила, не може бути позбавлена законного захисту", - говорить Джуффре.

"Двадцять років тому багатство, влада, статус та зв'язки принца Ендрю дозволили йому чинити насильство над наляканою, вразливою дитиною, яку нікому було захистити. Знадобилося багато часу, щоби притягти його до відповідальності", - йдеться в позові.