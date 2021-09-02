Переплюнув Мендель: новий Зе-речник Нікіфоров обурив мережу язикатим фото з монументом Вашингтона

Здавалося, зі звільненням Юлії Мендель приводів для жартів про президентську пресслужбу стане набагато менше, але новий речник Зеленського, Сергій Нікіфоров довів, що теж має неабиякий потенціал.

Під час офіційного візиту українського гаранта в США Нікіфоров переплюнув свою попередницю, яка робила недолугі селфі з політиками та пости в Instagram.

Сергій запостив фото, на якому він з висолопленим язиком нібито тримає монумент Джорджа Вашингтона.

Могло ж бути нормальне фото

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Але ні

Ані підписники Нікіфорова в Instagram, ані Facebook-спільнота не оцінили жарт, а навпаки – обурилися через нього. Речника назвали "гідною заміною Мендель", а дехто прямо обізвав його дурнем.

Фотожаби на це епічне фото не примусили на себе чекати.

На жаль... На заміну Мендель прийшов Нікіфоров

Як відомо, Нікіфорову 35 років, він журналіст за освітою, працював кореспондентом і телеведучим на кількох каналах. Одружений, має двох дітей.

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