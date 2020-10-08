"Замаскована" Мендель запиляла селфі на тлі свого шефа та Бориса Джонсона
Четвер, 8 жовтня 2020, 17:01
Приємний бонус роботи прессекретаркою президента - можливість пиляти селфі з сильними світу цього.
Що і зробила Юлія Мендель, поки Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Борис Джонсон підписували угоду про стратегічне партнерство між країнами.
Фото вона похизувалася в Instagram.
Нагадаємо, напередодні Володимир та Олена Зеленські побували в Букінгемському палаці, де їх приймали принц Вільям та Кейт Міддлтон (але з ними селфі нема).
8-го ж жовтня перша леді відвідала лондонський Тауер. Там вона підписала меморандум з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого у Великій Британії аудіогіда українською.
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Нагадаємо, Зеленський теж полюбляє робити селфі, а ще фотографуватися з їжею.
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