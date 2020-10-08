"Замаскована" Мендель запиляла селфі на тлі свого шефа та Бориса Джонсона

Приємний бонус роботи прессекретаркою президента - можливість пиляти селфі з сильними світу цього.

Що і зробила Юлія Мендель, поки Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Борис Джонсон підписували угоду про стратегічне партнерство між країнами.

Фото вона похизувалася в Instagram.

Поки президент та прем'єр зайняті... фото з instagram мендель

Нагадаємо, напередодні Володимир та Олена Зеленські побували в Букінгемському палаці, де їх приймали принц Вільям та Кейт Міддлтон (але з ними селфі нема).

8-го ж жовтня перша леді відвідала лондонський Тауер. Там вона підписала меморандум з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого у Великій Британії аудіогіда українською.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 8 Жов 2020 р. о 3:47 PDT

Нагадаємо, Зеленський теж полюбляє робити селфі, а ще фотографуватися з їжею.